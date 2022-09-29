Чи то війна вплинула, чи то контрабандисти везти стали менше

У той час, як східні й південні кордони України у вогні, західні стали стратегічно важливими для країни у стані війни. Саме через західні кордони пролягають численні "дороги життя", і ті, якими громадяни тікають від війни у відносно спокійний ЄС, і та, якими в Україну постачають усе необхідне, а з нашої країни експортують продукцію, попри війну. І всі ці вантажі проходять через митницю.

Про те, як вплинула війна на роботу митників - розкажуть мої колеги.

Під виглядом деревини, чаю чи то цукерок. У багажнику, у днищі, у колесах, … У найнесподіваніших місцях провозять контрабанду через кордони.

Богдан Яворський, заступник начальника Управління по боротьбі з контрабандою Закарпатської митниці:

В нас була валюта на тілі людини скотчем. Найбільша сума в нас була 170 тисяч і доларів, так і 5 злитків золота.

Та з початком війни, все частіше контрабанду почали маскувати під гуманітарку. І, що тільки не намагаються провезти...

Богдан Яворський, заступник начальника Управління по боротьбі з контрабандою Закарпатської митниці:

Там було зазначено, що відправляються тапочки, важко сказати, як вони допоможуть бійцям, резинові чоботи, 30 піддонів.

Продукти харчування, промислові товари, валюта, дорогоцінні товари.

Чи то війна вплинула, чи то контрабандисти везти стали менше, а може і не так прискіпливо перевіряють, але цього року митники Закарпаття склали тільки 800 протоколів про порушення митних правил. А це в рази менше, ніж торік. Втім запевняють - за перевізниками стежать пильно! Щойно вантажівки в'їжджають до України, їх зважують, а кожну третю - ще й сканують…

Олександр Кокорин, головний державний інспектор управління технічних засобів митного правління Закарпатської митниці:

Після опрацювання АВСУР - автоматичної системи управління ризиками, або якісь негаразди з папірями, з документами, транспортний засіб направляється на скануючу систему.

Михайло Секалош, головний державний інспектор відділу скануючих систем Закарпатської митниці:

Пол, потолок підіймається, як виглядає баки, шини, жидкості, двигун. І от раз бак якийсь, якого тут не повинно бути.

І якщо раптом запідозрять - то водіїв ласкаво запрошують на посилений огляд.

Я здійснюю огляд транспортного засобу. Як вантажу, так і кабіни. Звіряємо відповідність вантажу, чи відповідає вантаж документам.

Андрій спокійно спостерігає за роботою інспектора, знає - він чистий.

Андрій, водій вантажівки:

Є всі печаті, замитнений, мені нема що переживати.

А от якщо водій нервує, чи то поводиться підозріло, на огляд виходять ось ці спецпризначенці.

... Ви бачите пес спрацьовує, сам сів, показує де знаходиться закладка. Тут знаходиться бурштин, такий кусочок, трішки більший.

Рамс добре шукає бурштин. А от Денні - експерт із пошуку цигарок та наркотиків.

Ростислав Пригара, старший державний інспектор Управління по боротьбі з контрабандою Закарпатської митниці:

Він був знайшов понад 30 кг героїну, і тютюнові вироби є систематично.

Чим тільки не забезпечені митники у своїй роботі. Але це рідко лякає контрабандистів. У пошуках наживи вони наважуються на порушення закону, незважаючи ні на що. Ризикуючи грошима, майном і навіть свободою.