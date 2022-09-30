Польща засуджує спроби росії анексувати територію України - Дуда [ Редагувати ]
Польща засуджує спроби росії анексувати територію України та ніколи не визнає їх. Про це повідомляє президент Польщі Анджей Дуда.
"Сьогоднішні відчайдушні дії Кремля - це поразка тих, хто наївно вірив у компроміс із росією", - заявив Дуда.
За його словами, Польща продовжуватимемо підтримувати захисників України доти, доки агресора не буде вигнано.
Нагадаємо, що ЄС засудив анексію українських територій та пригрозив росії новими санкціями.
Раніше путін підписав договір про так званий "вступ до складу рф нових територій" - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
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