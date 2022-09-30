Міністри закордонних справ країн G7 засудили анексію росією окупованих областей та пообіцяли запровадити нові санкції проти москви.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми ніколи не визнаємо ні ці анексії, ні бутафорські "референдуми", проведені під дулом пістолета", - йдеться у спільній заяві глав МЗС Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії, США та Європейського Союзу.

Крім того, дипломати анонсували нові економічні санкції проти росії, а також фізичних та юридичних осіб усередині країни та за її межами, які надають політичну чи економічну підтримку війні проти України.