У Криму пролунала серія потужних вибухів (фото, відео) [ Редагувати ]
В окупованому Криму пролунала серія потужних вибухів. Про це повідомляють місцеві пабліки.
Спочатку пролунав потужний вибух на військовому аеродромі Бельбек поблизу Севастополя.
Окупаційна влада з посиланням на рятувальників стверджує, що під час посадки літак викотився за межі злітно-посадкової смуги та загорівся.
Водночас люди виклали в соцмережі фото якогось об'єкта у повітрі, який начебто збила ППО.
Telegram-канал Baza повідомляє, що військовий літак викотився за межі ЗПС і спалахнув, після чого на борту здетонували боєприпаси.
Згодом вибух пролунав у центрі Севастополі.
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