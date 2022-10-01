В окупованому Криму пролунала серія потужних вибухів. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Спочатку пролунав потужний вибух на військовому аеродромі Бельбек поблизу Севастополя.

Окупаційна влада з посиланням на рятувальників стверджує, що під час посадки літак викотився за межі злітно-посадкової смуги та загорівся.

Водночас люди виклали в соцмережі фото якогось об'єкта у повітрі, який начебто збила ППО.

Telegram-канал Baza повідомляє, що військовий літак викотився за межі ЗПС і спалахнув, після чого на борту здетонували боєприпаси.

Згодом вибух пролунав у центрі Севастополі.