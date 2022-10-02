Пришвидшений вступ України до НАТО вже підтримали Литва, Латвія та Естонія

Заявка України про прискорений вступ до НАТО вже найближчим часом надійде до штаб-квартири Альянсу у Брюсселі. Про це повідомила міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Разом з тим видання "Політіко" пише, що заявка України на вступ до НАТО - у відповідь на фейкові референдуми та спроби анексії росією нових територій - стала несподіванкою для адміністрації Байдена. Реакцію високопосадовців із країн-членів Північноатлантичного альянсу збирали наші журналісти.

Двері НАТО відчинені для України. Втім, усе має відбутися за процедурою. Така реакція Північноатлантичного альянсу на підписання заявки у Києві.

Єнс Столтенберг, генсек НАТО:

Рішення щодо набуття членства мають схвалити всі 30 країн-членів НАТО. Ми ухвалюємо такі рішення консенсусом. А нині вся наша увага зосереджена на наданні невідкладної військової підтримки Україні, щоб допомогти їй захиститися від брутального російського вторгнення.

Така ж думка пролунала й у Вашингтоні.

Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки:

США десятки років чітко заявляли, що підтримують політику відкритих дверей НАТО. Будь-яке рішення про членство в НАТО ухвалюється між 30 членами Альянсу і країнами, які прагнуть до нього приєднатися. Зараз, на наш погляд, найкращий шлях підтримувати Україну - це практична підтримка України "на землі", а процесом у Брюсселі треба зайнятися в інший час.

Пришвидшений вступ України до НАТО вже підтримали Литва, Латвія та Естонія. Тамтешні міністри закордонних справ влаштували флешмоб у твіттері, поширивши там промовистий меседж.

Балтійські друзі України повністю підтримують якнайшвидше прийняття України до НАТО. Мужність України надихає та здатна лише зміцнити Альянс.

Своє "за" вже сказала Канада.

Мелані Жолі, глава МЗС Канади:

Ми вважаємо, що Україна має бути членом НАТО. Таку позицію ми відстоюємо вже понад десятиліття. І ми віримо в політику "відкритих дверей".

І, що досить несподівано, Німеччина.

Крістіне Ламбрехт, міністерка оборони Німеччини:

Звісно, ​​Україна вільна обирати той Альянс, в якому почуватиметься вільною. Однак для вступу в НАТО є певні вимоги. Зараз це питання буде обговорюватися між тридцятьма країнами Північноатлантичного альянсу.

Серед вимог - проведення правових, економічних та антикорупційних реформ, що передбачає затвердження в країні верховенства права, свободи слова та демократії. Втім, навіть для "усталених демократій" - як от Швеція та Фінляндія - можуть виникнути проблеми. Ці країни попросилися під натівську "парасольку" - після початку російської повномасштабної агресії в Україні. Мовляв, безпосередньо межують з країною-агресором, яка будь-якої миті може перекинути війну на їхню територію. Пришвидшений вступ Швеції та Фінляндії заблокувала Туреччина. Тамтешня влада озвучила свої забаганки - скасування заборони на експорт військової техніки, а також екстрадиція представників курдської діаспори, яких Анкара вважає терористами.

Реджеп Ердоган, президент Туреччини:

Ми уважно стежимо за виконанням Швецією та Фінляндією своїх зобов'язань. Звичайно, наш парламент ухвалить остаточне рішення від імені нашої нації. Ми будемо дотримуватись принципової та рішучої позиції в цьому питанні допоки обіцянки, дані нашій країні, не будуть виконані.

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба вже заявив, що Україна готова виконати всі необхідні вимоги, щоб стати членом Північноатлантичного Альянсу.