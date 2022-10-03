У державному застосунку "Дія" відсьогодні можна придбати військові облігації. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Запустили військові облігації в Дії. Тепер кожен з вас може підтримати економіку і наблизити перемогу. Військові облігації - це цінні папери від держави, які допомагають економіці країни під час воєнного стану. Працюють вони дуже просто. Купуєте облігації в "Дії", підтримуєте ЗСУ, а через певний час отримуєте свої кошти назад з відсотками. Це як депозит, який працює на перемогу.

Вартість однієї військової облігації - від 900 гривень. Придбати їх можна стільки, скільки забажаєте.



Облігації різняться за:

датою виплат - на строк до 1,5 року;

відсотками доходу - від 11 до 16 відсотків річних;

назвами на честь тимчасово окупованих міст та територій - Херсон, Мелітополь, Маріуполь або Крим тощо.

Детальну інформацію про військові облігації в "Дії" можна дізнатися на офіційному порталі.

Нагадаємо, "Дія" отримала велике оновлення, там з'явилося електронне пенсійне й посвідка на проживання.