У "Дії" зʼявилися військові облігації з прибутком 11-16% річних [ Редагувати ]
У державному застосунку "Дія" відсьогодні можна придбати військові облігації. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Запустили військові облігації в Дії. Тепер кожен з вас може підтримати економіку і наблизити перемогу.
Військові облігації - це цінні папери від держави, які допомагають економіці країни під час воєнного стану.
Працюють вони дуже просто. Купуєте облігації в "Дії", підтримуєте ЗСУ, а через певний час отримуєте свої кошти назад з відсотками. Це як депозит, який працює на перемогу.
Вартість однієї військової облігації - від 900 гривень. Придбати їх можна стільки, скільки забажаєте.
Облігації різняться за:
- датою виплат - на строк до 1,5 року;
- відсотками доходу - від 11 до 16 відсотків річних;
- назвами на честь тимчасово окупованих міст та територій - Херсон, Мелітополь, Маріуполь або Крим тощо.
Детальну інформацію про військові облігації в "Дії" можна дізнатися на офіційному порталі.
Нагадаємо, "Дія" отримала велике оновлення, там з'явилося електронне пенсійне й посвідка на проживання.
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