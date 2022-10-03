Так зустрічають наших хлопців у кожному звільненому від окупантів населеному пункті. Контрнаступ триває одразу на кількох напрямках - на східному та південному. Саме з Херсонщини надходять дуже обнадійливі новини. Скільки вже міст і сіл деокуповані? І що залишають по собі росіяни? Даніїл Снісар - розкаже.

Блискучий контрнаступ, що довів кремлівських прихвоснів до істерики:

Лиман наш. Наш! (русский депутат).

Зеленський:

Лиман зачищено повністю.

Что происходит? Я не могу объяснить сдачу Красного Лимана. (русский депутат)

І це - лише початок.

І сьогодні, і на днях - нас чекають ще позитивні новини про звільнення наших територій.

Не минає й дня без гарних новин для українців. Крок за кроком, кілометр за кілометром - наші бійці повертають українську землю під жовтосиній стяг.

Сімдесят перша бригада, спільно з нацгвардією України, звільнили населений пункт Новоселівка.

За 7 месяцев войны вы должны были понять, что мы не отдадим вам ни метра нашей земли. 60 тысяч ваших соотечественников, успешно удобряют украинский чернозем. И сколько бы еще мяса не пришло в Украину, это уже ничего не изменит!

Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки - це лише частина тих населених пунктів, які наші військові звільнили навколо Лимана лише за кілька днів.

Темп контрнаступу - вражає. Загалом на сході повернули вже понад 9 тисяч квадратних кілометрів території, півтисячі міст і сіл. І це за місяць!

Євген Дикий, екс-командир взводу батальйону "Айдар":

От вони досі не можуть накачати на Луганщину достатню кількість резервів, щоб якось стримати наш наступ. Відповідно, він там триває. Ні для кого не секрет, що Лиман наш. Відповідно, відкрилася й дорога на Кременну. Там вже розвивається наступ. Тобто, очевидно, які наступні пункти - це Кремінна і Сватове.

Там окупанти - вже на прицілі.

Противник бьет, видимо, по колонам, которые, видимо, сейчас пытаються заходить сюда для организации обороны.

Тож Луганщина - на черзі. ЗСУ впритул наблизилися до окупованого району. В обласній військадміністрації звітують, що наші сили оборони - повернули контроль над Торським, на межі Донецької і Луганської області. Російські військові намагалися втекти шкільним автобусом. Вони кинули все: і техніку, і боєприпаси, які стануть в нагоді нашій армії.

Це дійсно дуже важка робота - витісняти ворога з кожного населеного пункту.

У звільнених містах потрохи намагаються налагоджувати життя. Одразу за Збройними силами там починають роботу ДСНСники. Допомагають людям із відновленням критичної інфраструктури, електро- та водопостачання.

Ростислав Смірнов, радник міністра внутрішніх справ, волонтер:

По Балаклії ми відновили практично все - електромережу, водопостачання. Зараз проводимо роботу, щоб відновити все й в інших містах. По Ізюму є декілька питань. Але вже проведена електромережа до водонапірних станцій. І будемо зараз це робити, щоб відновити і електропостачання, і весь функціонал.

Хоча окупанти цю територію залишили, вона досі смертельно-небезпечна. Бо - замінована.

Ростислав Смірнов, радник міністра внутрішніх справ, волонтер:

Тільки по деокупованій Харківщині ми вже знешкодили близько 20 тисяч вибухонебезпечних предметів. І розмінували територію - понад тисячу гектарів. Ця робота проводитиметься і далі. Також працюють наші органи, такі як ДМС, які допомагають людям відновити їхні паспорта. Також відновлюють роботу і інші органи - банківські виплати, пенсії починають нараховувати.

Вистачає роботи й для правоохоронців. Їхнє завдання - зачистка від колаборантів і росіян, які можуть ховатися. А ще - фіксація воєнних злочинів окупантів і збір доказів для міжнародного трибуналу над рашистами. Місцеві - радіють поверненню під український контроль.

З нещодавно звільнених територій створюють евакуаційні коридори. Більшість із тих, хто вирішив поїхати, втратили своє житло. За останні дні вивезли три тисячі людей. Для тих, хто се таки вирішив залишитися - завозять продукти, ліки та засоби гігієни.

А поки російська професійна армія тікає, на фронт готується аматорська. Головну свою зброю - бійці вже підготували:

Звільнення українських територій відбувається по всіх напрямках, паралельно зі східним, ЗСУ взялися за південний напрямок. Проте просування там - складне. Херсонщина - місцевість степова. Тож залишатися непоміченим для ворога - там важко.

Євген Дикий, екс-командир взводу батальйону "Айдар":

Наступ на Херсонщині дуже обтяжений і тим, що саме на цьому напрямку росіяни сконцентрували дуже значні сили. Є 25 тисяч ворожих солдатів тільки на одному цьому правобережному плацдармі. Три лінії оборони. Там перша лінія оборони прорвана на початку березня. Але от зараз працюють над другою. А далі попереду ще третя. Тобто, там це йде ось так - метр за метром.

З десяток населених пунктів там звільнили лише за останні кілька діб. Напередодні стало відомо про деокупацію сіл Миролюбівка та Архангельске. Завдяки воїнам 129-ї бригади Кривого Рогу.

Ростислав Смірнов, радник міністра внутрішніх справ, волонтер: