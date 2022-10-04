У Черкасах один із ВИШів організував у підвалах лекторії та лабораторії [ Редагувати ]
Університет під землею. У Черкасах один із ВИШів організував у підвалах лекторії та лабораторії. Усе, аби студенти могли отримувати необхідні знання у безпеці навіть під час повітряних тривог.
Площа усіх укриттів тут становить більше 1200 квадратних метрів і одночасно там може перебувати понад 2 тисячі осіб. На заняттях у підземнних аудиторіях побувала і наша знімальна група.
Після цього оголошення студенти змінюють звичайні аудиторії на підземні. Лише кілька хвилин, щоб всі спустилися, і лекція продовжується у підвалі.
Замість парт і стільців - меблі із піддонів. Тут є світло, туалети, вода, а ще гарна акустика. Студенти до таких умов вже звикли. Кажуть: такі заняття подобаються більше за онлайн уроки.
Даніїл Парничов, студент:
Ти розумієш краще, а коли дивишся в ноутбук чи компʼютер, то інформація, це я про себе говорю, вона гірше запамʼятовується, але дома зручніше, але мені більше подобається очно тут.
Звикають читати лекції у сховищі і викладачі. Кажуть - умови нормальні, а найголовніше - безпечно і студентам, і педагогам.
Ірина Стадник - завідувачка кафедри історії та права:
Достатні умови, мені принаймні для проведення історії та культури достатньо, ми можемо спілкуватись, ми можемо дискутувати, безумовно краще, шоб усього цього не було, але вже в яких умовах є, то ми працюємо.
Переобладнувати підвали на аудиторії в університеті почали ще влітку. На це витратили кошти закладу, а з матеріалами допомогли спонсори. Жодних зразків обладнання подібних лекторіїв під землею не було, тож робили все на власний смак. Тут навіть є кімната для нарад адміністрації навчального закладу.
Олег Григор - ректор Черкаського державного технологічного університету:
Це інтуїтивно, воно відбувається як то кажуть поступово, ми і далі продовжуємо відвойовувати оці підвальні приміщення, бо як правило зберігався якийсь будівельний матеріал, якісь речі там і ми приблизно 20-25 машин вивезли мусора.
У підвалах також облаштували класи із усім потрібним приладдям для практичних занять.
Сергій Рудницький, доцент кафедри інформаційних технологій проектування:
І сучасні комп'ютери, і 3д принтер, паяльні станції, генератор асцилограф мікроскоп, якщо студенти потребують ще якісь обладнання для роботи над проектами інженерингова школа їх забезпечує.
Ремонти у підвалах тривають і досі. Тут використовують усі вільні приміщення, щоб переобладнати їх на класи.
Валентин Лазуренко – проректор Черкаського державного технологічного університету
Тут у нас будуть проходити практичні заняття для електриків, тут все буде нормально, іде процес висушування приміщення і тут будуть розставлені парти, буде іти нормальний робочий процес.
Загалом у цьому Черкаському університеті навчається понад 4 тисячі студентів. Розклад занять складали так, щоб у підвалах під час повітряних пригод вистачило місця усім, хто перебуває у навчальному закладі. Остаточного завершити ремонтні роботи планують за найближчі кілька місяців.
по темі
Браві зольдати недорейху кілька годин гатили з САУ по прикордонних селищах Сумщини. Поцілили в школу, газогін та лінію електопередач. Повбивали курей та спалили вщент сарай в літньої жінки. Докладніше - далі.
У деокупованих населених пунктах триває розмінування територій та розбір завалів, відновлення зв'язку, водо-, газо- та електропостачання.
Розмінуванням зараз активно займаються рятувальники ДСНС. І робота ця - не з простих. Як область очищують від боєприпасів -подивіться.
Розуміють, що зимувати доведеться без опалення, та нікуди не йдуть. Це про залізобетонних харків'ян. Які пережили пекельні ракетні та артилерійські обстріли. Чи повертаються люди у рідне місце після кількох днів затишшя і як живе найбільш зруйнований район - Північна Салтівка - в репортажі Світлани Шекери.
Альтернативна цивільна служба може бути виходом для тих, кому брати до руки зброю не дозволяють особисті або релігійні переконання. Утім, чи є таке поняття в рф, та чи працює воно на тлі чинної "часткової" мобілізації - розбиралася Марина Біленька.
За ці кошти хочуть облаштувати будинок для зимівлі для понад півтори сотні вихованців соціально-реабілітаційних центрів Миколаївщини. Більш як пів року діти мешкають у літньому таборі на Буковині.