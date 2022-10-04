Університет під землею. У Черкасах один із ВИШів організував у підвалах лекторії та лабораторії. Усе, аби студенти могли отримувати необхідні знання у безпеці навіть під час повітряних тривог.

Площа усіх укриттів тут становить більше 1200 квадратних метрів і одночасно там може перебувати понад 2 тисячі осіб. На заняттях у підземнних аудиторіях побувала і наша знімальна група.

Після цього оголошення студенти змінюють звичайні аудиторії на підземні. Лише кілька хвилин, щоб всі спустилися, і лекція продовжується у підвалі.

Замість парт і стільців - меблі із піддонів. Тут є світло, туалети, вода, а ще гарна акустика. Студенти до таких умов вже звикли. Кажуть: такі заняття подобаються більше за онлайн уроки.

Даніїл Парничов, студент:

Ти розумієш краще, а коли дивишся в ноутбук чи компʼютер, то інформація, це я про себе говорю, вона гірше запамʼятовується, але дома зручніше, але мені більше подобається очно тут.

Звикають читати лекції у сховищі і викладачі. Кажуть - умови нормальні, а найголовніше - безпечно і студентам, і педагогам.

Ірина Стадник - завідувачка кафедри історії та права:

Достатні умови, мені принаймні для проведення історії та культури достатньо, ми можемо спілкуватись, ми можемо дискутувати, безумовно краще, шоб усього цього не було, але вже в яких умовах є, то ми працюємо.

Переобладнувати підвали на аудиторії в університеті почали ще влітку. На це витратили кошти закладу, а з матеріалами допомогли спонсори. Жодних зразків обладнання подібних лекторіїв під землею не було, тож робили все на власний смак. Тут навіть є кімната для нарад адміністрації навчального закладу.

Олег Григор - ректор Черкаського державного технологічного університету:

Це інтуїтивно, воно відбувається як то кажуть поступово, ми і далі продовжуємо відвойовувати оці підвальні приміщення, бо як правило зберігався якийсь будівельний матеріал, якісь речі там і ми приблизно 20-25 машин вивезли мусора.

У підвалах також облаштували класи із усім потрібним приладдям для практичних занять.

Сергій Рудницький, доцент кафедри інформаційних технологій проектування:

І сучасні комп'ютери, і 3д принтер, паяльні станції, генератор асцилограф мікроскоп, якщо студенти потребують ще якісь обладнання для роботи над проектами інженерингова школа їх забезпечує.

Ремонти у підвалах тривають і досі. Тут використовують усі вільні приміщення, щоб переобладнати їх на класи.

Валентин Лазуренко – проректор Черкаського державного технологічного університету

Тут у нас будуть проходити практичні заняття для електриків, тут все буде нормально, іде процес висушування приміщення і тут будуть розставлені парти, буде іти нормальний робочий процес.

Загалом у цьому Черкаському університеті навчається понад 4 тисячі студентів. Розклад занять складали так, щоб у підвалах під час повітряних пригод вистачило місця усім, хто перебуває у навчальному закладі. Остаточного завершити ремонтні роботи планують за найближчі кілька місяців.