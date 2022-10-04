Байден заявив про плани висуватися на другий термін - NBC [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден на зустрічі з проповідником Елом Шарптоном заявив, що планує балотуватися на другий термін. Проповідник розповів про це співробітникам Національної мережі дій (заснована ним некомерційна організація), повідомляє NBC.
Байден у розмові про балотування на другий термін заявив, що "збирається зробити це знову". Білий дім поки що не коментував цю інформацію.
Як зазначає NBC, прихильники Байдена неодноразово говорили про плани президента йти на другий термін. Однак сам глава Білого дому уникає однозначних заяв на цю тему.
Так, у середині вересня в інтерв'ю CBS він сказав, що має намір брати участь у виборах, але досі не ухвалив "твердого рішення".
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