В Енергодарі окупанти ввели комендантську годину [ Редагувати ]
В окупованому Енергодарі Запорізької області, поряд з яким знаходиться Запорізька АЕС, з 4 жовтня окупаційна влада запровадила комендантську година з 20:00 до 6:00. Про це повідомив колаборант Володимир Рогов.
Новое время комендантского часа. С 4 октября в Энергодаре в целях безопасности временно вводится комендантский час с 20:00 до 6:00.
Переміщення містом у вказаний час заборонено. На період комендантської години перестануть працювати цілодобові торгові точки. Чергові зміни працівників АЕС та ТЕС при пересуванні містом у цей час повинні мати при собі посвідчення особи та спецперепустку.
Російська загарбники захопили Запорізьку АЕС і Енергодар, який примикає до неї, з березня. На початку вересня ЗАЕС відвідала місія Міжнародного агентства з атомної енергії через регулярні обстріли АЕС.
29 вересня у ЗМІ з'явилися повідомлення про пожежу на другому блоці станції, однак окупаційна влада запевнила, що енергоблок не був пошкоджений.
Нагадаємо, що зараз ЗСУ проводять активний контрнаступ. На Херсонщині українські захисники звільнили низку населених пунктів.
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