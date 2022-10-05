Включення Одеси до списку Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні це питання вже не виглядає таким примарним, як раніше - адже крок за кроком місто наближається до фінального рішення. Так, до Міністерства культури та інформполітики вже передали спеціальне досьє, з яким Одеса номінуватиметься у Парижі.

Докладніше про ці плани та те, що їм передувало - дивіться у нашому матеріалі.

Центральна частина Одеси: сотні історичних пам'яток та унікальне культурне середовище. З початком повномасштабного вторгнення це все опинилося під загрозою знищення: у місто полетіли ворожі ракети… В міськраді вирішили: захистити Одесу може її прискорене включення до основного списку Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО: адже місто ще з дві тисячі дев'ятого року перебуває у статусі кандидата.

Микола Вікнянський, менеджер проєкту:

Коли руйнується щось, що є в офіційному списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, то це є воєнний злочин. І тому я маю надію, що вони, скоріш за все, не будуть цього робити, але якщо вони це зроблять, то вони будуть мати зовсім іншого рівня відповідальність.

У робочій групі розповідають: відтоді почалася кропітка праця: з міжнародними партнерами, істориками, експертами та, власне, представниками ЮНЕСКО. Усі вони на одеську пропозицію відреагували позитивно.

Микола Вікнянський, менеджер проєкту:

І вони мені казали: ми не можемо вам бути військовими, але ми розуміємо, що ця війна іде саме не за незалежність України, а за право української нації на існування, а право нації на існування - це культурний контекст! І тому саме ЮНЕСКО, як організація Об'єднаних націй, яка займається саме культурою - має нам допомогти!

Для свого списку ЮНЕСКО обирає щось унікальне, неповторне, що має значення для всього людства. Одесити вирішили номінуватися за двома критеріями. Перший - це мультикультурність міста: власне, її відображення в місцевій архітектурі. Адже цей історичний коктейль протягом кількох століть створювали більше ніж сто національностей.

Олександр Бабич, історик:

Ми зараз номінуємо саму по собі ідею толерантності, мультикультурності. Треба перерахувати: євреї, німці, поляки, українці, молдавани, болгари, французи, іспанці - кожен з них додавав щось своє до Одеси, до одеської культури і це і буде тим, що є цікавим для світу!

Другий критерій - це містобудівне рішення, за яким свого часу була зростала Одеса посеред степу на березі моря - тобто план міста, який також є унікальним. Загалом очікується, що до списку ЮНЕСКО може потрапити центральна частина Одеси площею двісті сорок гектарів та буферна зона - понад тисячу гектарів.

Олександр Бабич, історик:

Ми не номінуємо окремі будівлі, ми номінуємо район - і саме цей район, ареал, який був обведений, як основна зона і потім вже буферна зона і будуть об'єктами охорони.

Це все - разом з науковими обґрунтуваннями та баченням, як одеську спадщину надалі оберігатимуть самі українці - лягло у спеціальне номінаційне досьє. Напередодні документ міська влада передала до Мінкульту.

Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України:

Чому це важливо зараз? По-перше, тому що це справедливо. Одеса це заслужила. Впродовж багатьох років працювала над цим досьє. По-друге, для того, щоб зберегти нашу спадщину, яка зазнає зараз руйнувань і Одесу обстрілюють в тому числі. І це символічна парасолька ЮНЕСКО над Одесою.

Геннадій Труханов, міський голова Одеси:

Ті, хто хочуть будувати в місті багатоповерхівки - давно вже дивляться на центр міста. Тому прийняття до всемірного списку - це поставить крапку, жирну крапку, і більш цього даже думати не буде про це.

Міністр підписав досьє й одразу ж передав до МЗС.

Еміне Джапарова, перша заступниця міністра закордонних справ України, голова Національної комісії України у справах ЮНЕСКО:

Максимально швидко ми передамо це досьє для розгляду комітету Всесвітньої спадщини за процедурою "негайно". Ми вважаємо, що культура є ще одним фронтом боротьби з рф. Я сподіваюсь, що все це крок за кроком стане теж нашою перемогою, коли про Україну, так як знаємо її ми, а не в контексті російських наративів - буде знати світ.

Вже від 7 жовтня відкриється процедура для розгляду цього питання у відповідному Комітеті ЮНЕСКО. А саме рішення можуть ухвалити вже в листопаді.