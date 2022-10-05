російський окупант заплакав під час розмови з дружиною, оскільки його підрозділ потрапляє у оточення.

Про це повідомляє ГУР МО України.

"Нас наче в оточення беруть, Нас тут максимум 500 чоловік", - заявив окупант.

Далі росіянин пояснив, що можливо вони і встигнуть втікти. Також він жаліється, що його на позицію направили медиком, проте він взагалі не відноситься до такої спеціальності.

"Сиджу в окопі та плачу", - додав наприкінці росіянин.