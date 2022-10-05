"Так вы в самой ж*пе": росіянин повідомив, що потрапив в оточення та заплакав [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російський окупант заплакав під час розмови з дружиною, оскільки його підрозділ потрапляє у оточення.
Про це повідомляє ГУР МО України.
"Нас наче в оточення беруть, Нас тут максимум 500 чоловік", - заявив окупант.
Далі росіянин пояснив, що можливо вони і встигнуть втікти. Також він жаліється, що його на позицію направили медиком, проте він взагалі не відноситься до такої спеціальності.
"Сиджу в окопі та плачу", - додав наприкінці росіянин.
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