У Лимані знайшли масове поховання (фото) [ Редагувати ]
У звільненому Лимані на Донеччині знайшли масове поховання з понад 50 могилами мирних людей. Про це повідомляє "Громадське".
Росіяни виривали траншеї та змушували людей, яких вони підозрювали у співпраці з українськими військовими, збирати тіла загиблих для поховання. Більшість загиблих у могилах - не ідентифіковані. Деякі поховання позначені табличками з іменами, а є лише пронумеровані.
Російські військові не забирали тіла своїх загиблих. Коли вони відступали, вони забрали поранених, а мертвих залишили у хаті, де організували медпункт.
Нагадаємо, в Ізюмі на Харківщині виявили масове поховання з загиблими українцями. Загалом підняли 436 тіл. Більшість з них мають ознаки насильницької смерті, а 30 - сліди катувань.
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