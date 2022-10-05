У звільненому Лимані на Донеччині знайшли масове поховання з понад 50 могилами мирних людей. Про це повідомляє "Громадське".

Росіяни виривали траншеї та змушували людей, яких вони підозрювали у співпраці з українськими військовими, збирати тіла загиблих для поховання. Більшість загиблих у могилах - не ідентифіковані. Деякі поховання позначені табличками з іменами, а є лише пронумеровані.

Російські військові не забирали тіла своїх загиблих. Коли вони відступали, вони забрали поранених, а мертвих залишили у хаті, де організували медпункт.

Нагадаємо, в Ізюмі на Харківщині виявили масове поховання з загиблими українцями. Загалом підняли 436 тіл. Більшість з них мають ознаки насильницької смерті, а 30 - сліди катувань.