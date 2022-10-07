Попри поразки на більшості напрямків, росіяни продовжують атакувати Донеччину. Вздовж лінії Соледар - Бахмут штурми відбуваються по кілька разів на день, а обстріли не припиняються взагалі.

Тримати оборону нашим захисникам допомагають трофейні снаряди - гатять по московитах тим, що ті залишили на Ізюмському напрямку. Далі - ексклюзивний репортаж з фронту нашого воєнкора Станіслава Кухарчука.

Ось так, ракетами та снарядами рашисти нещадно засипають Бахмутський напрямок. Активні бойові дії тут не припиняються ні на хвилину. Як не важко, але наші хлопці стримують навалу.

На позиціях - цілодобова бойова готовність важких мінометів. Аби чути рацію хлопці розмовляють пошепки - кожне повідомлення від піхоти тут важливе.

Без підтримки артилерії та мінометів наші піхотинці оборону не втримають. Тож щойно розрахунок отримує координати - одразу починає працювати.

За день лише один розрахунок випускає по рашистах до пів-сотні мін. Іван радіє, стріляти зараз є чим - самі ж росіяни допомогли. Майже весь боєкомплект на позиції трофейний.

Іван - військовослужбовець Збройних сил України:

Трофеї, це як ми виходили з Ізюмського напрямку, там зайшли в Довгеньке та теж трохи набрали.

На цих кадрах робота розрахунку Івана. Хлопці навмання не стріляють. Та попри прицільний і нищівний вогонь росіяни все одно намагаються тиснути - цей напрям для них вкрай важливий. Штурми відбуваються по кілька разів на день …

Та й свіжомобілізовані росіяни на цьому напрямку теж з'явились, розповідає Андрій. Російське командування їх не жаліє, адже відправляє просто у безглузді лобові атаки.

Андрій - військовослужбовець Збройних сил України:

Вони як кожен день штурмують, то для них головне, я думаю, взяти Бахмут, дойти до Сіверський Донець канал …я думаю, що їм до Сіверсько- Донецького каналу дойти.

Хлопці впевнено кажуть, своєї мети московити точно не досягнуть - за понад два місяці інтенсивних боїв вони вже помітно почали видихатись.