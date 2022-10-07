Відповідь на російський газовий шантаж. Країни ЄС урочисто відкривають інтерконектори - трубопроводи, які з'єднують їхні газотранспортні мережі. Такий уже є, наприклад, між Грецією та Болгарією.

Чи готові європейські держави виручати одна одну холодною зимою? І чому російська влада дарма розіграла газову карту? Тетяна Логунова розкаже.

Європейський Союз - у процесі відмови від російського газу. Тож жодна зустріч лідерів держав-членів не обходиться без розмов про енергетику. Візит канцлера Німеччини Олафа Шольца до Іспанії не став винятком. Тим більше, що в Іспанії є пропозиція, від якої важко відмовитися.

Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії:

В Іспанії є потенціал для регазифікації, яким може скористатися Європа. Парадокс у тому, що Іспанія та Португалія - це енергетичні острови, які не під'єднані до європейського енергетичного ринку. Це варто негайно виправити. Я думаю, що це було б добре для Франції, Німеччини, Європи. Вона б зітхнула з полегшенням, тому що отримала б більше альтернатив.

Проєкт, про який говорить іспанський прем'єр, планували ще кілька років тому. Це так званий інтерконектор - невеликий газогін, який мав з'єднати Іспанію із Францією. По цій трубі іспанці хотіли постачати скраплений газ до країн ЄС. Утім, до реалізації справа так і не дійшла - відмовилися французи. Тепер у проєкта з'явився шанс на життя.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Що стосується інтерконекторів, то я думаю, що нам у Європі їх потрібно більше. Тепер це зрозуміло. Деякі з них не завжди є економічно вигідними, але вони можуть ними стати. Бо коли наявна інфрастурктура перестає функціонувати і ми стаємо залежними одне від одного, будівництво інтерконекторів з нуля забере багато часу.

Збудувати такі інтерконектори європейці могли вже давно. Якби дослухалися експертів. Адже вони радили це зробити ще десять років тому.

Інтерконектори - трубопроводи, які з'єднують газотранспортну систему однієї країни з іншою. Європейському Союзу потрібно щонайменше 10-15 таких конструкцій. Щоб у разі необхідності, держави, у яких достатньо палива, могли швидко допомогти тим, хто страждає від енергетичного голоду. Після проголошення курсу на відмову від російського газу, європейці почали з блискавичною швидкістю відкривати інтерконектори. За останній час - запустили аж три.

Лідирує Польща. У кінці серпня прем'єр Матеуш Моравецький урочисто відкривав інтерконектор, який з'єднав його країну із Словаччиною. Газогін довжиною в 166 кілометрів, який дозволяє прокачувати майже 6 мільярдів кубів газу у польському напрямку і 5 у словацькому.

А це кінець вересня. Рівно через місяць польський прем'єр запускає ще один газогін - Балтійський - із Норвегії через Данію до Польщі.

Не ловили гав і Болгарія з Грецією. Тиждень тому вони запустили інтерконектор, який транспортуватиме мільярд кубів азербайджанського газу.

Урсула фон дер Ляєн, очільниця Єврокомісії:

Цей інтерконектор може повністю покрити потреби Болгарії у газі і це справді чудова новина у дуже скрутні часи. Тут, у Болгарії, і по всій Європі люди відчувають наслідки російської війни. Але завдяки таким проєктам Європі вистачить газу на зиму.

Утім, чи будуть європейські держави виручати одна одну холодною зимою - поки до кінця незрозуміло. Німці, наприклад, у цьому вже трохи сумніваються. Місцеві ЗМІ повідомляють - офіційний Берлін запропонував усім партнерам підписати відповідні "угоди солідарності". Утім, взяти на себе зобов'язання погодилися лише дві країни - Данія та Австрія.