Люди у деокупованих селах Харківщини міркують, як зимувати: загарбники мстяться обстрілами [ Редагувати ]
Після деокупації Харківська область посилить свої оборонні можливості. Уряд виділив 300 мільйонів гривень на зведення додаткових фортифікацій - повідомляє обласна військова адміністрація.
Тим часом люди у деокупованих селах міркують, як зимувати. Вони влаштовують свій побут і рятують майно тих, хто виїхав. Адже загарбники мстяться за втечу постійними обстрілами.
Страшний сон, який все ніяк не закінчиться. Хоча наші воїни вже відігнали росіян з Харківщини, життя в Гусарівці і досі, як на пороховій діжці.
Тільки вигнали рашистів - і одразу оттуда прилетіло через вікно. І сюда! А в тій комнаті була дочка із племінницею. Заскочили в хату і повиносили.
Замість картоплі на городі Ірина збирає зовсім інший врожай. Відрами виносить залізяччя, яким "асвабадітєлі" рясно накривали мирне населення під час артилерійських обстрілів.
Це ж не одне ведро. Це снаряди? Ну да, це осколки, ось. Оце все, що прилітає у двір.
У селі не залишилося жодного вцілілого будинку. Більшість мешканців, рятуючи життя, виїхали, щойно почалися обстріли, решта - подалися світ за очі вже після деокупації.
Юрій Дорошенко, староста села Гусарівка:
142 чоловіка в Гусарівці, 37 Волобуєвка. У мене два села. А скільки до війни було? 1040!
Відчайдухи, які все ж таки залишилися, намагаються зберегти свої та пусті сусідські хати. Кажуть: гуртом гасять пожежі після чергових прильотів.
Ірина, жителька села Гусарівка:
Остались ті, що видержані. Більше нема нікого! А бігаєм же - то там загорілось, то там розбило. Тушим. Ой, ні води ніде нічого. Бігаєм, чим зря! Що під руку попалось - тим і тушим. Саме головне, що самі живі.
І навіть за таких обставин селяни примудряються дбати про худобу і тварин. Своїх і чужих.
Віктор Суханов, житель села Гусарівка:
Ждемо, ждемо, а воно як гахне! Гахне, гахне, гахне. І куда його тікать? То в погреб, то ще кудись. А утром же бігаю управляться. Люди ж пороз'їжджались. 9 собак кормлю. Кашу варю, то сухарі збираю, то фуража трошки. Собак кормлю, курей кормлю - ну жалко ж худобу тоже! Люди поуезжали, ну а с курями на прив'язі? Куда їх дівать?! Ото козел Путін! Ото він такий, гад! Убили б його бистрее уже, заразу!
Та крім обстрілів, люди бояться ще й холодів. Зима вже на носі, а у селі - ні світла, ні газу. І підключити поки ніяк.
Віктор Суханов, житель села Гусарівка:
Та Бог його зна!? Не знаю. Газу ж нема, свєту ж немає. Ну свет то чорт із ним, а газу немає! Як жить?! Дров немає.
Пощастило тим, хто має пічне опалення. Та і за таких перспектив ті, хто залишився, виїжджати поки не збираються. Шукають дрова по селу і готуються до зими. А от до лісосмуги бояться потикатися. Бо там військові ще не встигли розмінувати. Та й це готові пережити. Зізнаються: мають лише одне бажання на всіх- перемога !
Ірина, жителька села Гусарівка:
Каждий вечір лягаю і думаю: Господи! Утром проснуся, щоб уже війни не було. А воно нічого не получається. Вірим, що буде!
по темі
Людям потрібно доставляти необхідні речі та їжу. Адже наразі в Лимані немає світла, води, опалення та мобільного зв'язку. Як оговтується населений пункт, що майже пів-року потерпав від ворожої навали, дивіться в наступному матеріалі.
Зі сльозами, квітами та синьо-жовтими прапорами зустрічають наших воїнів жителі визволених сіл. ЗСУзвільняють території на правому березі Дніпра.
На Луганщині окупанти намагаються втримати Сватове і Кремінну. І бояться - що не зможуть. Збройні Сили проводять надскладні й вкрай динамічні операції.
Кремінна та Сватове. Там рашисти хочуть стримати наступи наших захисників. Та у власну вдачу, певне, не вірять і самі.
У деокупованих населених пунктах триває розмінування територій та розбір завалів, відновлення зв'язку, водо-, газо- та електропостачання.