Євробачення-2023: у якому місті проведуть конкурс [ Редагувати ]
Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення 2023" проведуть у Великій Британії, хоча перемога у минулому шоу і дісталася представникам України, але традиції організації конкурсу порушила повномасштабна війна рф.
Наразі було визначено місто, де проведуть захід – ним став Ліверпуль.
Таке рішення було оголошено 7 жовтня після обговорень між двома заявками, повідомили на сайті Євробачення.
Так, це місто "вирвало" право проводити конкурс у Глазго, свого конкурента. Так, спочатку називалися 20 можливих міст-організаторів, і це число пізніше було скорочено до двох.
Захід у Ліверпулі буде проведено на 11-тисячній арені M&S Bank Arena "від імені України".
Концертний майданчик розташований неподалік конференц-центру та виставкового центру, що зручно для трансферу. Всього за кілька хвилин ходьби - низка готелів, вокзал, неподалік і аеропорт імені Джона Леннона.
Євробачення 2023 року має відбутися у травні наступного року.
Нагадаємо, що Британія вже 8 разів проводила Євробачення. Востаннє шоу проводили у Бірмінгемі 1998 року.
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