Вибух на Кримському мості, провали російських військових та проблеми з мобілізацією викликали пряму критику президента росії володимира путіна з боку прихильників радикальних дій щодо України.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, військові кореспонденти розкритикували путіна та Кремль за нездатність прямо реагувати на важливі події, зазначивши, що складно згуртуватися навколо президента, коли його уряд покладається на таємність.

Інші зазначили, що путін постійно не звертав уваги на низку провалів у війні, зокрема на потоплення крейсера "Москва".

Деякі прихильники продовження війни заявили, що путін має помститися за вибух на мості через Керченську протоку, інакше його мовчання буде сприйнято за "слабкість".

Також вони розкритикували мовчання заступника голови Ради безпеки росії дмитра медведєва після вибуху на мості. Раніше він заявляв, що атака на Кримський міст буде "червоною лінією".

Критика з боку провоєнного табору може вказувати на сумніви, що зростають, у здатності путіна виконати обіцяну їм мету так званої "денацифікації" України і може підірвати привабливість серед його основного електорату, пишуть експерти.

Водночас путін продовжує перетасовувати своїх старших воєначальників, ймовірно, щоб зняти з себе провину та відродити ентузіазм в екстремістській воєнній спільноті.

Аналітики зазначають, що перетасовування старших командирів не вирішить системних проблем, які заважали російським операціям, логістиці, оборонній промисловості та мобілізації від початку вторгнення.

Вони можуть відвернути критику від путіна лише на якийсь час, і поява прямої критики керівництва серед його найбільш відданих прихильників жорсткої лінії, ймовірно, є провісником майбутнього невдоволення. Ескалація, звичайна чи ядерна, не може розв'язувати проблеми Путіна, зокрема в Україні.