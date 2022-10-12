Бізнесмени-переселенці. Майже 80 відсотків підприємців з Луганщини змушені були евакуювати свої фірми на захід України. І там розпочати все з нуля. Чи складно було і хто підтримав у складну хвилину - Євген Соломін розповість.

У Ігоря Цвєтного в Сєвєродонецьку був свій рекламно-видавничий бізнес. Сучасне обладнання на десятки тисяч доларів. Серед вдалих довоєнних проєктів - декорації телевізійних версій "Битви екстрасенсів", "Зважених та щасливих", "Феномену".

Проте 24 лютого змінило все. Сєвєродонецьк почали бомбити вже о 5-й ранку. За кілька днів прилетіло у квартиру - дах знесло. Родина переселилась на підприємство, там організували й волонтерський центр.

Вот это быт северодончан. Так работает наш волонтерский штаб. Он обслуживает 300 человек в день.

Невдовзі й в гуманітарний центр прилетіло. Ймовірно, не обійшлося без корегувальників вогню серед місцевих. Ні підприємства, ні штабу не стало - все вигоріло.

Окупанти продовжували просуватися до Сєвєродонецька і планомірно його знищувати з авіації та артилерії. Довелося спакувати те, що залишилося від обладнання, і виїхати.

Ігор Цвєтний, підприємець з Сєвєродонецька:

Это вот то, что мы вывезли. Это пресс для чашек и пресс для футболок. Был еще чемоданчик для печатей и штампов - все!

Ужгород з березня - став їхнім новим домом. Проте рідна Луганщина не давала спокою. Кілька разів Ігор повертався.

В Сєвєродонецьку - вивозив важкохворих. Аж поки - російські війська не окупували Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне.

В Ужгороді підприємця прихистили колеги по бізнесу. Довелося все починати з чистого аркуша.

Ігор Цвєтний, підприємець з Сєвєродонецька:

Мы здесь больше наверное волонтерством занимаемся, чем деньги зарабатываем. Но что ми умеем делать мозгами и руками - все делаем! У нас есть вывески, установлены и в Днепре, и в Киеве, и в Ужгороде, и в Ивано-Франковске. Т.е. за эти три месяца мы накрыли географически всю страну.

До початку повномасштабного вторгнення на території Луганщини працювало близько 22 тис. підприємств та ФОПів. Найбільше - у промислових Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Кремінній та Попасній. Війна знищила міста та всю промислову базу, а те, що лишилось, розграбували окупанти та мародери.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Звісно, є ті, хто чекав на "руський мир" і залишився свідомо. Але в нас багато прикладів тих, хто вирішив виїхати з тих районів, звідки евакуацію не було змоги провести через швидку окупацію громад. Загалом майже 80% підприємців й інших суб'єктів господарської діяльності виїхали в безпечні регіони України.

На Закарпаття переїхало і запустило свою роботу близько півтисячі підприємств з усіх регіонів України. В Ужгороді є і представництво Луганської обласної військової адміністрації. В її пріоритетах - гуманітарні питання та допомога релокованому бізнесу.

Ігор Шопін, керівник гуманітарного штабу Луганської області на Закарпатті:

Допомагаємо зорієнтуватися на місцевості, знайти перших клієнтів, були у нас такі контакти й ми досі спілкуємось, які переїхали з Луганщини на Закарпаття. І підтримуємо як можемо.

І закарпатський, і реолакований бізнес створив нові робочі місця та збільшив надходження в бюджет Закарпатської області майже на два млрд. грн. Частина підприємців і після перемоги залишаться на Закарпатті. Ігор Цвєтний перемогу України зустріне в Сєвєродонецьку. Над містом піднімуть синьо-жовтий прапор та герб Сєвєродонецька, який, до речі, створив батько Ігоря.

Ігор Цвєтний, підприємець з Сєвєродонецька:

Мы знаем, что город освободят. Это обязательно будет и будем возвращаться в город, и будем его восстанавливать, зиму будем уже восстанавливать город.

На врятованому обладнанні з Сєвєродонецька, тут, в Ужгороді, підприємець з Луганщини зробив ексклюзивний подарунок для телеканалу "Інтер" - кружку з логотипом марафону "Єдиних новин".