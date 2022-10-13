Після чергового обстрілу росіянами Нікополя, там серйозно постраждала 6-річна дівчинка та її мама. Їх обох доправили до лікарень у важкому стані. У маленької Кароліни - серйозно пошкоджені ніжки, медики не беруться навіть робити прогнози. В якому стані вони зараз - з'ясовувала Олена Мендалюк.

Російські ракети зрешетили дім і залишивши в стінах величезні дірки. Ось у цій кімнаті Олександра спала із своєю 6-річною донькою Кароліною, коли у їхній будинок прилетів російський снаряд. У сусідній кімнаті, ще з двома дітьми відпочивала бабуся Лідія. Вона досі у шоковому стані. Розповідає, донька щойно повернулася із малечею з Польщі, ще навіть не розпакували речей.

Лідія - бабуся постраждалої Кароліни:

Услышала крики в этой комнате, нельзя было зайти в дом, как в тумане все было. Сын держал Каролину, у Каролины ножек не было. Она истекала кровью. Я состою в шоке, просто не могу отойти еще от вчерашнего. Внук Никота ходит и говорит, тата и показывает что ножек нет.

Тяжких осколкових поранень зазнала і Олександра, і маленька дівчинка. Обох терміново відвезли до лікарень. Кароліну довелося евакуювати до Дніпра. Металеві уламки російського снаряду настільки пробили маленьке тіло дитини, що медикам довелося ампутувати обидві ніжки, аби врятувати її життя.

Сергій - лікар-анестезіолог:

Наразі її стан повністю стабільний, загрози для життя немає. Проте в неї є скелетна травма, велике ураження нижніх кінцівок, тому планується і хірургічне лікування, і в подальшому реабілітація, і, можливо, потребуватиме протезування.

Мати Олександра у лікарні Нікополя. Вона досі в реанімації.

Сергій - заступник медичного директора лікарні:

Жінка 33 років. Стан її важкий. Вона у реанімації прооперована. Лікуємо.

6-річну Кароліну чекає тривале лікування. Після Дніпра її планують доправити до Львова, а вже звідти на реабілітацію та протезування кінцівок дівчинку повезуть за кордон. Постраждала Олександра - багатодітна мати. Окрім Кароліни має ще четверо дітей. З молодшими щойно повернулась з Польщі, ще двоє дорослих дітей - евакуювали до Іспанії. Волонтери збирають гроші аби підтримати багатодітну родину.