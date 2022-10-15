У Донецькій області відкрився сервісний центр МВС [ Редагувати ]
У Покровську (Донецька область) відновив свою роботу сервісний центр МВС. Послуги не надавались в регіоні від початку повномасштабного вторгнення рф.
Про це повідомляє МВС України.
"У свято Покрови Пресвятої Богородиці у День захисників та захисниць України відновив надання послуг сервісний центр МВС № 1444 у Покровську", - йдеться у повідомленні.
За інформацією МВС, у прифронтовому населеному пункті послуги надаватимуть 9 адміністраторів.
"Роботу сервісного центру МВС відновлено для того, щоб громадяни України мали змогу доступно та якісно отримувати послуги", - заявив заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.
Він додав, що найближчим часом має запрацювати сервісний центр МВС у Краматорську.
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