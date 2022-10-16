Від злочинів рашистів продовжують страждати ні в чому не винні діти. 14-річний Влад Мірошниченко з Лиману не може ходити, у нього вирізано частину кишківника, у хребті, навіть після кількох операцій, залишаються осколки російської ракети, яку нелюди випустили по будинках на звільненій території. Але, попри біль та страждання, хлопчик посміхається, радіє що вижили його кіт та собака та сподівається на одужання, адже його вже відправили на лікування у норвезьку клініку.

У 14-тирічного Влада множинне осколкове поранення всього тіла. Попри біль, хлопчик посміхається і говорити хоче не про себе, а про своїх чотирилапих друзів - собаку та кота, яких мало не вбили рашисти своїми ракетами.

Влад Мірошниченко, житель Лимана:

Будку собаки рознесло. Собака живе слава Богу. А воно указується кіт під завалами був. На кроваті сидів. Ну він там і сидів, а його привалило картонкою, ну того ж у нас вікна повибивало. Та да, люблю. Вже хочу його побачить. Та й вже на ноги стати уже. Та до бабушки.

П'ятого жовтня Лиман вже був звільнений українськими збройними силами. Було радісно на душі та тихо у небі - розповідає мати Влада - Юлія. Вона із братом вийшла на город біля хати.

Юлія Мірошниченко, мати Влада:

Ми були вдома. Тільки ми були на городі всі, а син знаходився в залі, бавився телефоном. Лежав на дивані. І воно якраз туди й попало.

Ворожа ракета прилетіла раптово і поцілила у будинок. Влад опинився під завалами. Хлопчик не все пам'ятає, у свідомості залишилася лише мозаїка жахливих образів.

Влад Мірошниченко, житель Лимана:

Пиль піднялася, в пилюці все було. Я скрутився тільки ноги бачив. Тож підтягнув. Кричав конечно. Оглушило взагалі страшно. Як в колокольню. Але слава Богу відійшов.

З-під завалів Влада витягли українські військові, вони ж відвезли до найближчої лікарні.

За один день Влад побував у трьох медзакладах: в Озерній, Краматорську та Дніпрі. Там хлопцеві зробили кілька складних операцій.

Олександр Калінчук, завідувач відділення лікарні:

У хлопчика було пошкоджено товстий і тонкий кишківник з кровотечею внутрішньочеревною, також осколки проникли до хребта і крижової кістки. Пошкодили йому нервові корінці, внаслідок чого у хлопчика є порушення функцій і нижніх кінцівок.

Вже восьмого жовтня Влада перевезли до Львова. Лікарі взялися готувати пацієнта до відправки у норвезьку клініку. Адже в хребті дитини залишаються осколки російської ракети.

Влад Мірошниченко, житель Лимана:

Щас нормально, только конечно нога коле. Це ж покамість поставлять подзвонючник на место. А так руками вже начинаю шевелить, вже врачі кажуть, що я сама нормальна дитина.

Юлія Мірошниченко, мати Влада:

Щоб дитину на ноги поставити. Найбільше. А все решта, будинок відбудуємо, сили будуть, кошти найдем.

І ось за Владом приїхали іноземні парамедики. Перед тим, як вирушити в дорогу, лікарі перевірять усі показники стану хлопця. Все гаразд. Мама Влада дуже хвилюється, але вірить в успіх.

Тривожно. Чому? Переживаємо, ми не знаємо. Ну надіємося на лучше.

Влада везтимуть медичним спецтранспортом під наглядом лікаря.

Ми його відвеземо в аеропорт у Польщі, а звідти вже полетить до Норвегії. Він в дуже доброму стані. До того ж він тут з хорошим лікарем.

У норвезькій клініці Влада прооперують - витягнуть осколки з хребта. Та до повного одужання потрібна буде тривала реабілітація.