Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що останні події в росії свідчать про розпад "путінського авторитаризму". Про це він сказав у Twitter.

Повпливала на це і мобілізація, оголошена російським диктатором у середині вересня. Подоляк зазначив, що "триденна" стратегія Кремля із захоплення України призвела до розхитування ситуації у рф.

Останні події у росії свідчать про демонтаж режиму російського диктатора володимира путіна.

Подоляк пояснив, що мова йде про: