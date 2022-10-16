Демонтаж "путінського авторитаризму" в росії: у Зеленського назвали етапи [ Редагувати ]
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що останні події в росії свідчать про розпад "путінського авторитаризму". Про це він сказав у Twitter.
Повпливала на це і мобілізація, оголошена російським диктатором у середині вересня. Подоляк зазначив, що "триденна" стратегія Кремля із захоплення України призвела до розхитування ситуації у рф.
Останні події у росії свідчать про демонтаж режиму російського диктатора володимира путіна.
Подоляк пояснив, що мова йде про:
- повне мобілізаційне прибирання вулиць міст;
- підготовку бомбосховищ у москві;
- саморозстріл призовників у Бєлгороді;
- генеральські арешти та конфлікт у близькому оточенні.
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