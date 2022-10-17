Надання Іраном зброї росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів та терористичних актів росії проти України. Про це йдеться у заяві МЗС України.

Лише за останній тиждень рф завдала понад сотню ударів іранськими дронами-камікадзе по житлових будинках, електростанціях, очисних спорудах, мостах та дитячих майданчиках в низці українських міст.

Загинули та отримали поранення десятки людей, зокрема діти. Постраждала третина енергетичної інфраструктури України. Пошкодження отримали будівлі двох дипломатичних установ у Києві.

Закликаємо Тегеран негайно припинити постачання будь-якої зброї Росії. В іншому випадку Іран та його керівництво нестиме найсуворішу відповідальність, у тому числі в рамках міжнародних судових процесів щодо злочинів Росії проти України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у понеділок, 17 жовтня, також звернувся до міністрів закордонних справ держав-членів Європейського Союзу із закликом накласти санкції на Іран за допомогу росії здійснювати терор проти українців.

Жорсткі санкції проти Ірану набувають особливої актуальності на тлі повідомлень про наміри іранської сторони передати росії балістичні ракети "земля-земля" для їхнього використання у війні проти України.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк звинуватив Іран в тому, що він постачає росії дрони-камікадзе, за допомогою яких російські окупанти атакують українські міста.