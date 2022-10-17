Іран постачає росії дрони-камікадзе, за допомогою яких російські окупанти атакують українські міста. Тому відповідальність за масові вбивства мирних мешканців лежить і на цій країні.

Про це повідомляє радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Іран прямо відповідальний за вбивства українців. Країна, що пригнічує власний народ, тепер передає ru-монстрам зброю для масових убивств у центрі Європи. Ось що означає незакінчена справа і поступки тоталітаризму. Той випадок, коли санкцій вже точно замало", - написав Подоляк.