Іран прямо відповідальний за вбивства українців - Подоляк [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Іран постачає росії дрони-камікадзе, за допомогою яких російські окупанти атакують українські міста. Тому відповідальність за масові вбивства мирних мешканців лежить і на цій країні.
Про це повідомляє радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
"Іран прямо відповідальний за вбивства українців. Країна, що пригнічує власний народ, тепер передає ru-монстрам зброю для масових убивств у центрі Європи. Ось що означає незакінчена справа і поступки тоталітаризму. Той випадок, коли санкцій вже точно замало", - написав Подоляк.
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