росія обстрілюватиме Україну іранськими ракетами. Приголомшливе повідомлення першою оприлюднила газета Вашингтон-Пост. Посилається на дані розвідки - начебто, ще у вересні москва й Тегеран домовилися про поставки балістичних ракет. А перша партія надійде вже найближчим часом.

Офіційний Іран, як і у випадку з дронами "Шахед", усе заперечує. Світ тим часом обмірковує нові санкції - тепер уже проти ісламської республіки. Анна Басова розкаже подробиці.

Недобрим виявився ранок 5-го жовтня для жителів Білої Церкви, що за 75-ть кілометрів від Києва. Близько 6-ї ранку ворог обстріляв місто. Місцеві жителі кажуть - чули 6 вибухів. Цього разу минулося без жертв.

Ігор, житель Білої Церкви:

Я вообще проснувся от жужжания якогось, я просипаюся, думаю, це що, воно все ближче, ближче, і десь біля дому взірвало…

Дзижчання, про яке каже Ігор, вказує на одне - Київську область атакували іранські безпілотники. Ворожі дрони "Шахід-136" росіяни почали активно використовувати у вересні. Та донедавна гатили лише по лінії фронту та на півдні.

Приміром, ось такі подарунки знаходили одесити поблизу свого порту.

Наталія Гуменюк, голова Об'єднаного координаційного центру Сил оборони "Південь":

Це досить суттєва небезпека, оскільки їх важко виявити засобом ППО, вони летять дуже низько для радарів. Але вони летять дуже гучно, їх мотор нагадує звук бензопили або моторолера.

А вже за кілька днів ударну силу іранських дронів відчув на собі чи не кожен українець. 10-го жовтня рашисти завдали наймасованішого від початку вторгнення удару по всій території України. Гатили не лише ракетами, а й іранськими безпілотниками.

Володимир Зеленський, Президент України:

Різні регіони нашої держави зазнали російських атак, зокрема, ракетами та іранськими дронами. Частину ракет і дронів збито. Але, на жаль, не всі. На жаль, є руйнування та жертви.

Після перших збитих іранських безпілотників українське МЗС позбавило посла Ірану акредитації. Та суттєво скоротило кількість дипломатичного персоналу. Тегеран у відповідь заявив - рішенням Києва засмучений. Але ані до атак, ані до поставок росії своїх дронів не причетний.

Насер Канаані, речник МЗС Ірану:

Іран висловлює жаль з приводу рішення України знизити рівень зв'язків через повідомлення про постачання росії іранських безпілотників. Ми радимо українським колегам утриматися від впливу третіх сторін, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами.

Не вірити заявам Тегерана змушують факти. Іще до масованої атаки, за перший тиждень жовтня, Україна знищила 24 ворожих дрони. Міжнародна ж розвідка повідомляє: на південні та східні лінії фронту вже прибули півсотні бійців Корпусу вартових ісламської революції - особливого загону збройних сил Ірану. На тимчасово окупованих українських територіях вони навчають росіян керувати своїми безпілотниками. Їх, за даними розвідки, поставили майже дві з половиною тисячі.

Олександр Коваленко, військовий експерт:

Це країна неоавторитарна, неототалітарна, а вона постійно знаходиться у конфронтації то з США, то з Ізраїлем, і так далі…

Ці БПЛА - це кустарні такі собі саморобки, які майже нічим не відрізняються від тих, які використовувала російська федерація, за однією відмінністю - вони мають досить потужну бойову частину.

Та ударні дрони - лише початок, наголосили у безпекових колах США та Європи. Окрім "шахідів", Іран начебто погодився постачати росії ракети класу "земля-земля". Балістичні снаряди Фатех-110 і Зульфікар вражають цілі на відстані до семисот кілометрів. І першу партію Тегеран уже готує до відправки.

Нахман Шай, міністр зі справ діаспори Ізраїлю:

Цього ранку з'явилися повідомлення, що Іран передає росії балістичні ракети. Більше не залишається сумнівів, на чий бік має стати Ізраїль у цьому кривавому конфлікті.

Найновіші версії ракет Фатех і Зульфікар мають електрооптичні системи наведення, що дозволяє операторам змінювати траєкторію руху до остаточного ураження цілі. Такий потік озброєння, пише видання Вашингтон-Пост, допоможе агресору компенсувати втрати власної техніки та поповнити запаси боєприпасів. Як протистояти іранському втручанню, говоритимуть сьогодні міністри закордонних справ країн ЄС. На часі - посилення санкцій проти Тегерана.