Українська армія відчуває гостру нестачу автомобільної техніки. Мова йде про великогабаритний, повнопривідний вантажний та броньований транспорт. Він має високу прохідність, яким можна перевозити й колективне озброєння, й особовий склад і матеріально-технічне забезпечення. Пікапам і позашляховикам - з цим не впоратись.

Водночас в Україні на складах - є чимало вантажівок непридатних для користування. Про проєкт "Тачка на ТРОкачку" й нове життя для старих авто - далі.

Великий, потужний і дууже потрібний нашим бійцям. Цей "Газ-66" - виглядає як новий. Хоч насправді йому за п'ятдесят, і ще кілька місяців тому його вік було не приховати. Нове життя "Газу" подарувала - "Тачка на ТРОкачку". Бо нашим силам ТРО - катастрофічно бракує авто підвищеної прохідності та броньованих машин.

Сергій Собко, начальник штабу Сил територіальної оборони ЗСУ:

Сьогодні на базах зберіганні Збройних Сил України знаходиться вже велика кількість подібних машин, однак вони не справні. Це машини третьої, четвертої і п'ятої категорії. На цих машинах може бути відсутність двигунів інших важливих агрегатів, вони можуть бути ржаві, без колес і тому подібне.

Таку стару техніку списують. Хоч нашій армії потрібно чотири тисячі повнопривідних вантажівок!

Роман Городечний, співзасновник проєкту:

Такої кількості машин в ракурсі 4000 знайти, десь привезти з-за кордону - це є велика проблема і логістична.

Та й грошей потрібно багато. Тож волонтери, військові та бізнес об'єднались і взялися за тюнінг старих машин!

Віктор Шевченко, офіцер управління логістики штабу Командування Сил ТРО ЗСУ, співзасновник проєкту:

Ми взяли, як експеримент, взяли перші сім машин, пройшли документальну процедуру. За місяць зробили абсолютно все, зібрали сім машин, завезли в цей бокс і через 22 дні машини, які були непридатні і йшли під списання стали в стрій і сьогодні вже 17 машин вже на фронті.

Після вдалого експерименту профільне командування визначило і законтрактувало 230 габаритних авто для сил ТРО України. Два десятки - вже ремонтують.

Ярина Марків, кореспондентка:

Відремонтувати таку крихітку неважко і недорого. В середньому знадобиться три тисячі доларів, Нова ж така коштує шість тисяч доларів, а джип і всі 10.

Євген, автомеханік:

Це авто, "Газ-66", яке 40 років простояло на консервації. Вже воно знаходиться тиждень у нас на ремонті.

Ну от, перед нами відкривається серце автомобіля - це її двигун. Це все замінено абсолютно, замінені провода високої напруги, розподільник запалювання, конденсатори - це тільки що стосується електрообладнання.

Є робота і у водія.

Микола Миколайович, водій:

Восстановить його, щоб він завівся, поїхав і всьо. Чи важко це зробити? Не важко, но запчастин немає. Треба шукать по всій Україні.

Андрій Овчинник, старший механік СТО:

Автомобілі приїжджають до нас, ну на колінах можна сказати, грубо говоря - металолом.

Головна проблема - електроніка і гальмівна система. Двигуни - рідкість, але буває, що непридатні для роботи.

А двигуни цих автівок, що на черзі на ремонт, попри свій поважний вік - справні!

Бачите, що цей автомобіль законсервований, він повністю в маслі. Тут під капотом ми маємо новий двигун, який навіть обкатки він не прийшов цей автомобіль, саме цей автомобіль проїхав 9 000 кілометрів.

А той, що поряд - лише 9 кілометрів! Автомобілі, які фактично не їздили - зараз можуть виконати свою місію.

Олексій Дмитрашківський, начальник СЗЗГ Сил територіальної оборони ЗСУ:

Тим більше, що ці автомобілі водовоза, вони ще мають функцію підігрівати воду, а для передової - це дуже важливо.

Тому ініціатори "Тачки на ТРОкачку" закликають бізнес, логістичні, автотранспортні компанії та усіх українців - долучатися до проєкту - відшкодовувати вартість ремонту вактажівок або ж самотужки реабілітувати їх. До того ж у проєкті все прозоро:

Дмитро Ковальчук, співзасновник благодійного фонду "Буревій":

Кожна машина має свій ідентифікатор і потрапляє до нас в реєстр. Коли ми її забираємо ми робимо дефектний акт, щоб визначити чого саме вона потребує, які вузли потребують ремонту. Після цього ми закуповуємо запчастини чи отримуємо їх від партнерів безкоштовно. Далі на СТО відбувається ремонт, підписуйте акт виконаних робіт. Це все фіксується в нашій базі разом з фотозвітами, після цього машина передається до сил ТРО, де працює.

Ось ця відновлена ластівка із нашими побажаннями, вже відправляється на схід до наших захисників.