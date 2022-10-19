Львівська область з 19 жовтня скорочує тривалість комендантської години. Про це повідомляє в Telegram начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"З сьогоднішнього дня, 19 жовтня, комендантська година на Львівщині триватиме з 00:00 до 05:00", - зазначив він.

За його словами, у цей період заборонено перебувати на вулиці без спеціальних перепусток та документів, що засвідчують особу. Вільно пересуватися дозволено лише службам порятунку, військовим, представникам органів правопорядку та безпеки.

Зазначимо, до цього комендантська година у Львові діяла з 23:00 до 05:00.