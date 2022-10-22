Деякі жінки виграли джекпот - окрім барана і вугілля, отримали ще й борошно, картоплю і капустину

Білорусь закрила виїзд для чоловіків-росіян, які втікають від мобілізації. Лише за вчора у Мінську з авіарейсів зняли 11 чоловіків. Про це повідомили в телеграм-каналі "База". Ресурс посилається на інформацію від співробітників аеропорту. І зазначає, що відповідні обмеження почали діяти напередодні.

Жіноче царство вже й на вулицях російських мегаполісів. Чоловіків там майже не побачити. Ті або вже мобілізовані, або просто ховаються від повісток. Облави військкоматів тривають по всій території рф. І чиновники, щоб знизити градус невдоволення, жінкам, в обмін на мобілізованого, пропонують допомогу. Яку саме? Дивіться в сюжеті Марини Біленької.

У цьому барбершопі в центрі москви звикли до невпинного потоку відвідувачів. Усього місяць оголошеної мобілізації - і тепер тут ані клієнтів, ані самих перукарів.

Хтось звільнився і поїхав, а хтось просто перестав ходити на роботу у страху перед повісткою, - пише "Нью-Йорк Таймс".

Хоча в 12-мільйонному місті все ще багато чоловіків, по всій столиці їх присутність помітно зменшилася… Особливо це стосується міської інтелігенції, яка має суттєвий дохід і закордонні паспорти.

За даними "Форбс", від початку мобілізації з росії поїхали від семисот тисяч до одного мільйона людей.

Ще понад 200 тисяч чоловіків - мобілізовані.

"Країна жінок", - так ситуацію в інтерв'ю американському виданню прокоментувала 33-річна Станіслава. Нещодавно вона вперше святкувала День народження у переважно жіночій компанії. А коли знадобилося переставити меблі - вона довго шукала вільні руки, бо ж усі її знайомі хлопці роз'їхалися.

Чоловічі обличчя, які можна зустріти на кожному розі москви - належать військовим. Вони споглядають на перехожих з бордів та муралів. Поруч з ними невід'ємний атрибут війни - зет-свастика, а також заклики підтримати президента й так звану "спецоперацію".

Ще гірша ситуація у російській глибинці. У деяких селах мобілізували абсолютно усіх жителів чоловічої статі. Влада таких регіонів вирішила підтримати жінок, які залишилися хазяйнувати самі.

На Сахаліні, наприклад, сім'ям мобілізованих видають по п'ять кілограмів риби.

У Туві, яка вважається найбіднішим регіоном росії, чиновники пообіцяли за кожного призовника - по живому барану.

Офіційний портал республіки Тува:

Спільними зусиллями влади та активних жителів, рідні та близькі військовослужбовців, як і вони самі, повинні відчути, що не залишаться наодинці з життєвими проблемами. Адміністрації муніципальних районів розпочали виконання доручення глави республіки щодо виділення сім'ям резервістів першочергової допомоги у вигляді худоби та вугілля.

Деякі жінки виграли джекпот - окрім барана і вугілля, отримали ще й борошно, картоплю і капустину.

У цей час в Бурятії дружин і батьків мобілізованих почали забезпечувати паливом.

Офіційна сторінка республіки Бурятія у соцмережі:

Дрова надаються нужденним сім'ям. Наприклад, в ситуації, коли на період відсутності чоловіка дружині немає до кого звернутися за допомогою у заготівлі дров. Також таку допомогу отримують одинокі матері й літні батьки мобілізованих військовослужбовців. Одна сім'я одержить до 10 кубів деревини, а для сімей на сільських територіях, прирівняних до районів Крайньої Півночі - до 20 кубів.

Утім видання "Тайга Інфо" повідомляє, що обіцяні дрова - люди не отримують. Проблеми також із виплатами.

У деяких регіонах влада затвердила одноразові або регулярні нарахування мобілізованим. Але платити їх можуть не всі. Наприклад, омська область на резервістів фінансового ресурсу не має.

Семьи наши очень в этом нуждаются, кормильцы грубо говоря ушли, завтра в любое время мы можем улететь уже туда, там уже не знаем что с нами будет. Это первый вопрос, потому что мы знаем, что в других регионах ребятам выплачивается все стабильно.

Немає грошей - проблема не лише регіональної влади. Це симптом удару мобілізації по економіці рф. Через неї підприємці втрачають співробітників, а компанії вимушені зачинятися. Йдеться в останньому звіті російського Центробанку. Там також прогнозують, що мобілізація тиснутиме на економіку і протягом наступних місяців.

У звіті висвітлені й інші економічні наслідки вторгнення путіна в Україну. Регулятор зазначає, що вплив санкцій США та Європи на нафтовий і високотехнологічний сектори ще належить з'ясувати. Також зазначається, що втеча іноземних компаній з російського ринку після вторгнення у лютому створила інфляційний тиск, оскільки поставки ключових споживчих товарів закінчилися.

Ще один негативний наслідок мобілізації - соціальний розлом. За даними американського Інституту вивчення війни, призов відбувається нерівномірно. Москва продовжує використовувати населення своїх збіднілих далеких регіонів для формування збройних сил. У зв'язку з цим кремлівські пропагандисти принижують етнічні меншини у прямих ефірах, - стверджують аналітики Інституту. Утім почуття бурятів і дагестанців російську владу хвилюють найменше.

Планувалася мобілізації 300 тисяч чоловіків. Бракує майже 80 тисяч. Облави військкоматів тривають.

Днями путін відвідав навчальний центр для мобілізованих. Російський президент постріляв з гвинтівки, стукнув кулаком по столу, обійняв резервістів, а також анонсував, що мобілізація триватиме ще тиждень. Деякі регіони вже її завершили. Мовляв, квоти виконані. От тільки офіційні заяви не збігаються з реальністю.

За даними російського видання "Важливі історії", у новосибірську мобілізація начебто завершилася. Однак по факту - полювання на чоловіків триває. 14 жовтня комісари забрали шістьох співробітників тамтешнього метрополітену.