Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр імені Куліша 7 місяців гастролює містами [ Редагувати ]
Вони залишилися без будівлі, сцени, обладнання, костюмів. Але зберегли трупу. Через окупацію Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр імені Куліша вже 7 місяців як вимушено гастролює містами.
Репетиції, читки п'єс, участь у фестивалях - колектив на паузу роботу не ставить. І у прифронтовому Миколаєві напередодні зібрав аншлаг. Марина Михайловська - бачила виставу.
Свою сцену в укритті миколаївський театр віддав колегам з окупованого Херсону. "Кицька на згадку про темінь" - це моновистава. Головна героїня - переселенка з Донеччини. Вона просто перед глядачами ріже цибулю, чистить картоплю, миє моркву.... Готує борщ і розповідає страшну історію свого життя.
Сергій Павлюк, режисер-постановник вистави "Кицька на згадку про темінь":
Це історія жінки, яка була в окупації на Донеччині. Як вона переживала, як приймала рішення виїхати, як вона потрапила в полон, як допомагала українським солдатам, як її здали сусіди, як її катували.
Виставі вже 7 років. Але після повномасштабного вторгнення вона набула нових сенсів. Попередня виконавиця головної ролі наразі співпрацює з окупантами. А Ольга Бойцова, завдяки якій спектакль відновили, сама пройшла шлях біженки. Вона 2 місяці прожила в окупації.
Ольга Бойцова, актриса Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша:
Я вважаю, що я щаслива людина, що змогла виїхати. Я відкладала цей момент. Ми всі сподівалися, що ось все зупиниться. Але ставало все складніше. Почалися переслідування людей, які ходили на мітинги і агітація співпрацювати.
Навесні директора театру Олександра Книгу окупанти забрали в полон, далі були обшуки в приміщеннях, тиск на трупу. Співпрацювати з окупаційною владою погодилися одиниці.
Олександр Книга, генеральний директор Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша:
Приміщення зараз ціле. Якщо рашисти не будуть провокації вчиняти, то воно залишиться цілим. Вони намагалися відновити роботу театру, але не змогли. Окрім 2-х дуже одіозних заходів. Вони не спромоглися відновити ні вистави, нічого. Але вони його грабують.
Зараз хтось із працівників театру - на фронті, хтось волонтерить, а частина трупи продовжує працювати. Театри інших міст залюбки приймають колег на своїх сценах. Не залишився осторонь і миколаївський, який не так давно сам потребував підтримки після обстрілів.
Артем Свистун, директор Миколаївського академічного художнього драматичного театру:
Є підтримка колег. Є необхідність підтримати миколаївчан. А ми підтримуємо херсонський театр. Це невеличкі кошти, але надішлються на розвиток херсонського театру.
Через відсутність в Миколаєві світла вистава пройшла у напівтемряві. Зварити борщ на сцені, як передбачає постановка, цього дня так і не вдалося. Але акторів це не зупинило - переносити зустріч з глядачами не стали, адже "Кицьку на спомин про темінь" вже чекають найближчими днями в Одесі, а далі в містах західних областей.
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