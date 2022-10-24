Вони залишилися без будівлі, сцени, обладнання, костюмів. Але зберегли трупу. Через окупацію Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр імені Куліша вже 7 місяців як вимушено гастролює містами.

Репетиції, читки п'єс, участь у фестивалях - колектив на паузу роботу не ставить. І у прифронтовому Миколаєві напередодні зібрав аншлаг. Марина Михайловська - бачила виставу.

Свою сцену в укритті миколаївський театр віддав колегам з окупованого Херсону. "Кицька на згадку про темінь" - це моновистава. Головна героїня - переселенка з Донеччини. Вона просто перед глядачами ріже цибулю, чистить картоплю, миє моркву.... Готує борщ і розповідає страшну історію свого життя.

Сергій Павлюк, режисер-постановник вистави "Кицька на згадку про темінь":

Це історія жінки, яка була в окупації на Донеччині. Як вона переживала, як приймала рішення виїхати, як вона потрапила в полон, як допомагала українським солдатам, як її здали сусіди, як її катували.

Виставі вже 7 років. Але після повномасштабного вторгнення вона набула нових сенсів. Попередня виконавиця головної ролі наразі співпрацює з окупантами. А Ольга Бойцова, завдяки якій спектакль відновили, сама пройшла шлях біженки. Вона 2 місяці прожила в окупації.

Ольга Бойцова, актриса Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша:

Я вважаю, що я щаслива людина, що змогла виїхати. Я відкладала цей момент. Ми всі сподівалися, що ось все зупиниться. Але ставало все складніше. Почалися переслідування людей, які ходили на мітинги і агітація співпрацювати.

Навесні директора театру Олександра Книгу окупанти забрали в полон, далі були обшуки в приміщеннях, тиск на трупу. Співпрацювати з окупаційною владою погодилися одиниці.

Олександр Книга, генеральний директор Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша:

Приміщення зараз ціле. Якщо рашисти не будуть провокації вчиняти, то воно залишиться цілим. Вони намагалися відновити роботу театру, але не змогли. Окрім 2-х дуже одіозних заходів. Вони не спромоглися відновити ні вистави, нічого. Але вони його грабують.

Зараз хтось із працівників театру - на фронті, хтось волонтерить, а частина трупи продовжує працювати. Театри інших міст залюбки приймають колег на своїх сценах. Не залишився осторонь і миколаївський, який не так давно сам потребував підтримки після обстрілів.

Артем Свистун, директор Миколаївського академічного художнього драматичного театру:

Є підтримка колег. Є необхідність підтримати миколаївчан. А ми підтримуємо херсонський театр. Це невеличкі кошти, але надішлються на розвиток херсонського театру.

Через відсутність в Миколаєві світла вистава пройшла у напівтемряві. Зварити борщ на сцені, як передбачає постановка, цього дня так і не вдалося. Але акторів це не зупинило - переносити зустріч з глядачами не стали, адже "Кицьку на спомин про темінь" вже чекають найближчими днями в Одесі, а далі в містах західних областей.