Домашня городина для ЗСУ. На Прикарпатті волонтери заготовили на фронт для бійців сотні кілограмів картоплі. Для цього ще навесні засадили пусті городи овочами, все літо за ними доглядали і врешті зібрали щедрий врожай. Жанна Дутчак теж долучилася до роботи.

З самого ранку на полі поблизу Франківська кипить робота - волонтери завершують збір урожаю.

Розповідають - ідея виростити картоплю для потреб військових у них виникла спонтанно. Всі волонтери - односельці, і завжди, коли садять власні городи, допомагають один одному. Бо так і швидше, і веселіше. Тож навесні порадилися і взяли в селі ще три ділянки, які ніхто не обробляв. Майже сімдесят соток засадили картоплею та іншою городиною.

Іван Вацеба, волонтер:

Хтось обороняє нас з тієї сторони, а ми будемо підтримувати їх звідси чим можемо. У нас є шофера, є трактористи, що має свій трактор. Що можна сказати, що ми суто таке використовували, якщо кошти рахувати, то це ніхто ніякі гроші за роботу не брав, це суто солярка між собою купили… о таке.

Хоча й напрацювалися, але і врожай отримали багатий, кажуть чоловіки. З трьох ділянок зібрали 15 тонн овочів.

Отакий врожай майже весь був. Є і дрібної. На добру справу.. Бог бачить і поміг, щоб така картопля вродилась.

При цьому чоловіки сміються, у декого з них вдома своя картопля і досі не викопана. Бо поспішали спершу зібрати врожай тут. На підмогу покликали рідних та знайомих.

Наробились достатньо, це не з легких праця, але добру справу. Хочемо якийсь вклад, хоч маленький, зробити для наших хлопців, хоч якусь трошки допомогу. Ми зараз тут, а вони там воюють, захищають нас треба, треба допомогати один одному.

Частина врожаю вже прямує на передову, до українських воїнів.

Іван Вацеба, волонтер:

50 мішків ми віддали з цього городу зразу віддали. Тридцять поїхало на схід. Десять мішків віддали на дитячий будинок. І десять мішків для лікарів. А вчора ми теж передали тону картоплі і 400 кілограм капусти теж волонтерам з Богорочанського району.

А найдрібнішу картоплю вирішили продати. І за виручені кошти зробити для воїнів тушонки.

Іван Вацеба, волонтер:

Багато дзвонять із центральної України, і східної України, з Одеси люди дзвонили, що теж потребують. Але з транспортом трохи проблема.

Тож волонтери просять усіх, хто планує їхати у тих напрямках, за можливості передати овочі. Фермери планують навесні знову висадити благодійної картоплі.

Василь, волонтер: