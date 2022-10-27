В Топі міжнародного рейтингу - більше сотні світил української науки з різних галузей та регіонів

Українські науковці - у ТОПі міжнародного рейтингу найбільш цитованих та впливових вчених світу. Цей престижний рейтинг щорічно складають дослідники Стенфордського університету - одного з найавторитетніших і рейтингових ВИШів у США, разом із аналітиками провідних наукових видавництв. Цього року вибирали серед семи мільйонів вчених.

До Топ-рейтингу потрапили 107 українських науковців. Найвищу позицію посів професор біохімік з Прикарпаття - Володимир Лущак. З ним поспілкувалася Жанна Дутчак.

З Володимиром Лущаком зустрічаємось біля Прикарпатського університету. Він саме завершив лекцію. Через тривогу заняття проводив у бомбосховищі. В цьому ВИШі професор вже багато років викладає і проводить дослідження. Його публікації цитують науковці всього світу, а сам він - найвпливовіший вчений-біохімік в Україні та справжня "селебриті" у світі науковців.

Володимир Лущак, професор Прикарпатського національного університету:

- Як ви себе почуваєте будучи найбільш впливовим, цитованим вченим України? - Як почував себе, так і почуваю, нічого не змінилося….

В ТОПі - найбільш цитованих та впливових науковців - він вже кілька років поспіль, розповідає професор. Більше як двісті двадцять публікації, і всі - в престижних міжнародних наукових журналах.

Володимир Лущак, професор Прикарпатського національного університету:

Хтось має показувати, що в Україні є вчені, які можуть друкуватися на міжнародному рівні. Патріотизм - це нести прапор української науки у світ. Казати, що в Україні є наука і тут робиться наука світового класу.

І доказом цьому є неабияка зацікавленість його публікаціями з боку іноземних колег. Статті Володимира Лущака мають майже дев'ять тисяч цитувань - і це найвищий показник серед науковців України.

За кожною статтею, розповідає біохімік, роки праці в лабораторіях і сотні експериментів. Коло його досліджень дуже широке - від екологічних проблем, до процесів старіння людського організму та патології.

Володимир Лущак, професор Прикарпатського національного університету:

Ці статті реально дві, щонайбільш цитовані ці статті про то, яким чином організм відповідає на дію несприятливих чинників довкілля. Найпростіше - це якесь забруднення. Там одна стаття по водних організмах, як на рибу впливає підвищення температури.

Та секретом успіху Володимира Лущака є не лише вміння "відчути" актуальні теми, запевняють колеги.

Дмитро Господарьов, доцент, кандидат біологічних наук:

По-перше, це простота. Він пише простою мовою. Він дуже чіткий у визначеннях. Він не лишає двозначностей у своїх статтях.

У ТОП найбільш цитованих та впливових науковців світу цьогоріч потрапили ще двоє науковців-біохіміків з Прикарпаття - доценти Тетяна Татарчук та Олег Лущак. Вони зараз за кордоном.

Олег Лущак, науковець:

Я зараз перебуваю в Інституті експерементальної травматології інститут імені Людвіга Больцмана.

Олег Лущак - біохімік та геронтолог. Має вже декілька міжнародних патентів. Зокрема і на молекулу, яка покращує здатність запам'ятовувати у похилому віці. Нині, каже вчений, разом із колегами працює над створенням речовини, яка допоможе людині довше залишатися молодою.

Олег Лущак, науковець:

31 вивчення можливих властивостей певних речовин як синолітиків. Синолітики - це такі речовини, які здатні вбивати клітини, які старіють. З віком в організмі відбувається накопичення старих клітин, і одна з теорій омолодження - це найти шлях їх вбивати.

Цьогоріч в ТОПі міжнародного рейтингу - більше сотні світил української науки з різних галузей та регіонів. Втім, кажуть вчені, їхній міжнародний успіх - в Україні - малопомічений.

Олег Лущак, науковець:

Тобто маючи сто статей, я пʼять років назад тільки перший грант свій отримав в Україні, тоді як на міжнародному рівні успіх грантів, що ми подаємо, становить 60 відсотків. А в Україні - одиниці.

Та й сама наука нині - на межі виживання, нарікають науковці. Грошима їх і раніше не балували, а тепер фінансування досліджень - зупинили. Кажуть, дуже багато колег виїхали закордон.

Володимир Лущак, професор Прикарпатського національного університету:

Так, слава богу, у нас є резерви. Ми це робимо за рахунок підшкірного жиру, накопиченого до війни й завдяки інтузіазму ми навчилися тут з мінімальними інвестиціями отримувати максимальний науковий профіт. Таких ефективних команд найти у світі… по пальцях порахуєте.

А ще, кажуть вчені, наука в часи війни навіть більш важлива. І вже почали працювати над новим дослідженням - посттравматичними розладами.

Влад Березовський, магістрант, учень Володимира Лущака:

Він поширений не лише серед військових, а також серед цивільного населення. І добре би було знайти ефективний метод лікування.

Володимир Лущак, науковець:

Дуже важливо це знайти, ті показники біохімічні, які дозволять тестувати цей стан, тому що реально на зараз нема біохімічних маркерів - пішов в лабораторію, здав аналіз і отримав результат, в тебе є це чи нема.

Самі ці маркери прикарпатські науковці і планують якнайшвидше знайти, аби зберегти психічне здоровʼя українців. І це буде їхній вклад у загальну перемогу.