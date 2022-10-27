"Білорусь готується до ескалації" - Генштаб [ Редагувати ]
Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громов заявив про те, що Білорусь, судячи з дій збройних сил, в тому числі і рф, готується до ескалації. Про це він сказав під час брифінгу.
Керівництво білоруського режиму проводить зустрічі з трудовими колективами, де просуває наратив необхідності проведення упереджувальних дій проти України та НАТО.
Діяльність російських та білоруських збройних сил вказує на системну підготовку до ескалації. Так, за наявною інформацією, офіцери збройних сил рф беруть участь в оцінці готовності військових частин Гроднецької, Брестської та Гомельської областей Білорусі.
За його словами, загалом сплановано оцінити готовність західного регіону до приведення в бойову готовність під виглядом тренувань.
Військові маневри поєднуються з публічними сигналами влади Білорусі про відсутність намірів нападати на Україну. Але постійні зустрічі військово-політичного керівництва Білорусі з представниками трудових колективів формують образ ворога з необхідністю проведення упереджувальних дій проти України та НАТО.
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