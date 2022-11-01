У Зеленського закликали світ офіційно визнати Іран співучасником агресії в Європі [ Редагувати ]
Іран, який передає росії безпілотники для їх використання у війні проти України та може передати й ракети, є співучасником агресії в Європі. Тож має бути визнаний таким на офіційному рівні.
Про це повідомляє в Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Якщо Іран передає рф ракети - він чудово знає, що ті атакуватимуть наші міста. Коли Іран навчає росіян керувати дронами - він знає, що ті атакуватимуть українську енергетику, провокуючи хвилі біженців до ЄС. Тегеран є співучасником агресії в Європі й має бути визнаний таким офіційно", - написав Подоляк.
Якщо Іран передає Рф ракети – він чудово знає, що ті атакуватимуть наші міста. Коли Іран навчає росіян керувати дронами – він знає, що ті атакуватимуть 🇺🇦 енергетику, провокуючи хвилі біженців до ЄС. Тегеран є співучасником агресії в Європі й має бути визнаний таким офіційно.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 1, 2022
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Стати на бік України. Дедалі частіше такі заяви лунають серед ізраїльських високопосадовців. Бо цій країні дедалі складніше зберігати нейтралітет у війні росії проти України. І точкою неповернення стала співучасть Ірану на боці москви.