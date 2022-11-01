Іран, який передає росії безпілотники для їх використання у війні проти України та може передати й ракети, є співучасником агресії в Європі. Тож має бути визнаний таким на офіційному рівні.

Про це повідомляє в Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Якщо Іран передає рф ракети - він чудово знає, що ті атакуватимуть наші міста. Коли Іран навчає росіян керувати дронами - він знає, що ті атакуватимуть українську енергетику, провокуючи хвилі біженців до ЄС. Тегеран є співучасником агресії в Європі й має бути визнаний таким офіційно", - написав Подоляк.