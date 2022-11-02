М'язи нарощує не тільки Альянс, але і окремі його члени.

І те, чого так боялася росія, вже стає реальністю. НАТО - за крок до розширення. Країни-члени Альянсу завершують ратифікацію протоколу про вступ Фінляндії та Швеції. То до чого слід готуватися росії, яка незабаром отримає новий довжелезний кордон з НАТО? Про Захід, який нарощує м'язи, - розкаже Тетяна Логунова.

Травень, штаб квартира Альянсу в Брюсселі. Посли Швеції та Фінляндії при НАТО передають генсеку організації заявки на вступ. Єнс Столтенберг демонструє їх журналістам і обіцяє - вже незабаром Альянс стане більшим. Відтоді минуло майже півроку, а фіни та шведи - й досі не в НАТО.

Тетяна Логунова, кореспондентка:

Те, що дорога цих держав до НАТО буде непростою, стало зрозуміло майже одразу. Попри те, що бажання Швеції та Фінляндії приєднатися до блоку привітали майже всі його члени. Проти виступила Туреччина, яка звинуватила Стокгольм та Гельсінкі у прихистку активістів робочої партії Курдистану, яку Анкара вважає терористичною організацією. Президент Ердоган заявив - якщо шведи та фіни не виправляться, він готовий накласти вето.

Змінити гнів на милість Ердогана вмовляли і натівські високопосадовці, і лідери країн Альянсу. На саміті НАТО в Мадриді Туреччина, Швеція та Фінляндія навіть підписали меморандум про взаєморозуміння і допомогу. Втім, віз і нині там. Щоб Фінляндія та Швеція офіційно приєдналися до Альянсу, протокол про їхній вступ повинні ратифікувати парламенти усіх 30-и членів НАТО. Станом на зараз, це зробили 28 держав. Туреччини серед них- немає.

Санна Марін, прем'єр-міністр Фінляндії:

Наші заявки на вступ до НАТО ратифікували всі держави-члени НАТО, окрім двох країн. Це - Угорщина та Туреччина. Дуже важливо, щоб ми приєдналися до блоку одночасно. Членство Фінляндії та Швеції в НАТО зміцнить безпеку наших країн, а також безпеку всієї Північної Європи.

Ульф Крістерсон, прем'єр-міністр Швеції:

Ми разом ідемо цим шляхом. Від самого початку, ми робили кожен крок разом, тримаючись за руки.

Коли фіни та шведи пройдуть цей шлях і увійдуть у натівську сім'ю, спрогнозувати важко. Угорщина і Туреччина знаються на політичному торзі. Втім ясно одне - рано чи пізно це неодмінно станеться.

Тетяна Логунова, кореспондентка:

Вступити до НАТО, блоку, де "всі за одного", Швеція та Фінляндія вирішили одразу після повномасштабного нападу росії на Україну. Щоб захистити себе від потенційних апетитів кремля, вони забули про багаторічний нейтралітет. Швеція, нагадаю, зберігала позаблоковий статус 75 років, а Фінляндія - усі 200!

Після розширення НАТО на північ, Альянс матиме новий спільний рубіж із росією. Понад тисячу кілометрів державного російсько-фінського кордону, до якого підтягнуть і військових, і зброю. Лідери Швеції та Фінляндії вже заявили - вони не виключають розміщення на своїй території військових баз та навіть ядерної зброї. Страшний сон путіна починає збуватися!

Роб Бауер, адмірал, голова військового комітету НАТО:

НАТО отримає додаткову територію, яку треба буде захищати, і довгий кордон з Росією. Але водночас у нас будуть збройні сили Фінляндії та Швеції, дуже боєздатні армії, які допоможуть нам це все захищати. У росії ж буде просто довгий кордон з НАТО і все, ніяких додаткових військових. Тож я вважаю, що вступ Фінляндії та Швеції є вигідним для альянсу, і дуже проблематичним для Росії.

М'язи нарощує не тільки Альянс, але і окремі його члени. Відучора у стан підвищеної бойової готовності переведені норвезькі військові. Таке рішення ухвалив прем'єр-міністр країни. Про всяк випадок.

Йонас Гар Стьоре, прем'єр-міністр Норвегії:

Сьогодні у нас немає підстав вважати, що Росія хоче втягнути Норвегію у війну. Але війна в Україні змушує всі країни-члени НАТО бути більш пильними. Ми можемо зустрітися з загрозами на землі, у морі, у небі чи в інтернеті. І це вимагає від нас підвищеної готовності.

Цілком імовірно, що так само вчинять й інші країни НАТО.