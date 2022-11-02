Донецький напрямок залишається найважчою ділянкою фронту: подробиці [ Редагувати ]
Донецький напрямок - найважча ділянка фронту.Там тривають інтенсивні бої, зокрема в районі Бахмута та Соледара. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що наші Збройні сили відбивають щодоби десятки атак ворога. Якщо росіяни намагаються просунутись вперед, то українські захисники реагують і повертають контроль. Новини минулої доби на Донбасі - далі в огляді.
Бахмут - одна з найгарячіших ділянок фронту. Наші захисники мужньо тримають оборону під щільними обстрілами ворожої артилерії. Після бою - відновлюють сили.
Тривають обстріли безкінечні, але все контролюється нашими Збройними Силами. Орків тут немає і не буде. Вони дохнуть масово. Але шкоду наносять нашим містам. Але це не надовго. Все буде Україна!
Місто та села поблизу поступово перетворюються на руїни. З напіврозвалених будинків волонтери евакуюють людей до більш безпечних місць.
Татьяна говорит, что я приехал сразу после утренних обстрелов. В поселке не осталось ни одного целого дома, и каждый день гибнут мирные жители.
Під щільним ворожим вогнем ділянка фронту від Лимана до Авдіївки.
Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації:
Зранку відбувся масований артобстріл старої частини Авдіївки - наслідки встановлюємо. На Горлівському напрямку найбільше постраждав Торецьк - вночі росіяни поцілили у міську лікарню, пошкодили хірургічний корпус та пологове відділення. Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено 3 приватні будинки, 2 багатоповерхівки, адмінбудівлю і гаражі. Також були поодинокі прильоти у Соледарській та Часовоярській громадах.
У районі Волновахи - бавовна. Тік-токери знехтували правилами пожежної безпеки. Окупанти, яким поталанило вижити та здатися у полон ладні за їжу відбудовувавти зруйновані ними міста та села. Кажуть: краще так, ніж жити на росії.
- Буду. Все буду делать, ребята. Строить буду. - А воевать зачем пошел? - Я хотел уйти вообще с россии. Возможность такая уйти.
Та українські захисники припускають, що цей полонений бреше. Чоловік - вагнерівський найманець - крадій-рецидивіст. Його навряд чи обміняють. Ймовірно, решту життя проведе за гратами в Україні.
На Луганщині контррозвідка Служби безпеки України викрила шпигунку ворожої фсб. Жінка прикидалася українською патріоткою і виконувала завдання російських спецслужб. Вона мала влаштуватися на роботу до СБУ. Але співбесіду завалила.
Артем Дехтяренко, речник СБУ:
Співробітники СБУ встановили, що у 2019 році вона була завербована російською спецслужбою через підконтрольне окупантам так зване "мдб лнр". Після початку повномасштабного вторгнення вона виконувала вказівки агресора щодо виявлення маршрутів і техніки ЗСУ на території Луганської області. Також ворожа поплічниця збирала установчі дані та місця перебування учасників руху опору в регіоні, зокрема у захопленому селищі Марківка.
За державну зраду в умовах воєнного стану жінці загрожує довічне ув'язнення.
В окупованих містах та селах Луганщини - гуманітарна катастрофа. Рашисти довго обіцяли роздати людям гроші на відновлення їхніх квартир та будинків у Сєвєродонецьку та Лисичанську, та зрештою вирішили усіх переселити. Місць підготували аж 120 із необхідних кількох тисяч.
За інформацією Луганської обласної військової адміністрації:
Наприкінці жовтня на зустрічі з жителями Лисичанська, Сєвєродонецька та Рубіжного псевдокерівник так званої "лнр" відверто зізнався – "республіка" наразі не може відновити повністю зруйноване житло.
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