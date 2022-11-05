Сильна магнітна буря накриє Землю вже найближчим часом. Рівень цієї бурі буде високим, а значить, проблеми із самопочуттям можуть бути у багатьох людей на планеті.

За даними Meteoagent, сильна буря з індексом 5 (G1) накриє Землю вже у суботу, 5 листопада. При такому рівні впливу проблеми із самопочуттям та головний біль бувають у багатьох людей. Також можуть бути перебої у роботі різної апаратури.

Ця буря буде пов'язана з проходженням Землі крізь потік сонячного вітру, що швидко рухається. Потік сонячного вітру зіткнеться із магнітним полем Землі.

Буря 5 листопада буде короткою і вже до неділі, 6 листопада, магнітосфера знову заспокоїться. Наступна сильна магнітна буря очікується 10-12 листопада. Ця буря буде затяжною і досягне рівня G1.

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