Землю накрила потужна магнітна буря [ Редагувати ]
Сильна магнітна буря накриє Землю вже найближчим часом. Рівень цієї бурі буде високим, а значить, проблеми із самопочуттям можуть бути у багатьох людей на планеті.
За даними Meteoagent, сильна буря з індексом 5 (G1) накриє Землю вже у суботу, 5 листопада. При такому рівні впливу проблеми із самопочуттям та головний біль бувають у багатьох людей. Також можуть бути перебої у роботі різної апаратури.
Ця буря буде пов'язана з проходженням Землі крізь потік сонячного вітру, що швидко рухається. Потік сонячного вітру зіткнеться із магнітним полем Землі.
Буря 5 листопада буде короткою і вже до неділі, 6 листопада, магнітосфера знову заспокоїться. Наступна сильна магнітна буря очікується 10-12 листопада. Ця буря буде затяжною і досягне рівня G1.
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