Українські православні християни вшановують пам'ять всіх небіжчиків та моляться за їхні душі у Дмитрівську поминальну (батьківську) суботу. У 2022 році цей день припадає на 5 листопада.

На Дмитрівську батьківську суботу заборонено згадувати небіжчиків поганим словом, а тільки хорошими. Категорично не можна приносити на кладовище та у храм алкоголь, крім кагору, а також м'ясо.

Під заборону потрапляють галасливі вечірки, урочисті гуляння та танці. Також не треба плакати та сумувати, а краще молитися, згадуючи близьких, що померли.

Молитва за всіх небіжчиків

"Упокій, Господи, душі спочилих слуг Твоїх: батьків моїх (імена), родичів моїх (імена), благодійників моїх (імена), і всіх тих, хто поклав життя своє за волю України (імена), і всіх християн, і всяку душу, яка спочила і Твоєї Милости потребує, і прости їм всі провини їхні, вільні й невільні, і подаруй їм Царство Небесне, і створи їм вічну память. Амінь"