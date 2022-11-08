Фанерний паркан до самого верху: так сьогодні виглядає пам'ятник

А тема нашого наступного матеріалу російських пропагандистів доводить буквально до істерики та вереску. Знесення пам'ятника Катерині Другій в Одесі. У суботу мер міста заявив, що питання демонтажу розгляне сесія міськради, але вже у неділю комунальники закрили меморіал парканом ніби-то для перенесення.

Тож: коли саме збираються демонтувати "Катерину"? Це питання з'ясовував наш одеський кореспондент.

Фанерний паркан до самого верху: так сьогодні виглядає пам'ятник Катерині Другій в Одесі. Поруч пояснення: "ведуться підготовчі роботи з демонтажу". Хоча саме рішення про демонтаж сесія міськради ще не прийняла. Тож про які тоді роботи йдеться? У мерії пояснюють: просто поки закрили Катерину - геть з очей.

Олег Бриндак, в.о. заступника Одеського міського голови:

Раз є така позиція у міста і більшості городян, то очевидно, що уже навіть до сесії цей пам'ятник має бути прибраний з громадського простору На цьому ж наполягали одесити: щоб оцих наративів не було - от, власне, огорожа і відіграє цю роль звичайно, я впевнений, що на найближчий сесії рішення про демонтаж пам'ятника буде прийнято.

Сесія запланована на кінець листопада. Депутати голосуватимуть з урахуванням результатів онлайн-опитування одеситів. А більшість з них висловилися "за" демонтаж. Кажуть: пам'ятник Катерині, який був встановлений тут у дві тисячі сьомому році - це не просто скульптурна композиція - а маркер "руського миру".

Владислав Балінський, громадський діяч:

Мы понимаем, что это часть информационной войны - и так получилось, что российская фашистская пропаганда взяла это за основу своей идеологии, которая обосновывает, собственно, нападение на Украину.

Втім, є й противники демонтажу. Вони вважають, що питання занадто заполітизоване, і скульптурну композицію розглядають більш як культурно-історичну пам'ятку, ніж як символ військово-політичних процесів.

Леонід Штекель, журналіст:

Памятник, когда его устанавливали - у него была одна, собственно, задача: попытаться показать связь с той дореволюционной Одессой, которая, в общем-то, и создала Одессу! И вот эта вот попытка - как и большевики - Стереть эту историю, меня больше всего бесит.

Як це не парадоксально, але пришвидшив питання демонтажу, власне …путін. Коли нещодавно висловився щодо пам'ятника. Після його репліки процес значно активізувався.

Как известно, Одесса была основана Екатериной Второй и даже крайние националисты, по-моему, не решаются снести памятник основательнице города.

"Катерина - засновниця південних міст". Це міф та кремлівський наратив, кажуть історики. Наприклад, назву "Одеса" дали вже існуючому порту, який наприкінці вісімнадцятого століття називався Хаджибей.

Тарас Гончарук, професор кафедри історії України ОНУ ім. І. Мечникова:

Ідея в тому полягає так званої "Новоросії", що українців і кримських татар тут не було! От не було запорожців, не було запорізьких козаків, їх земель вольності і війська запорізького, не було Кримського ханства, не було Османської імперії, колись були давні греки, а потім нічого не було - і от прийшла матушка і все заснувала!

Як швидко після сесії можуть провести демонтаж поки невідомо. У мерії кажуть: далі пам'ятник, можливо, перенесуть в один з місцевих парків. А ось щодо того: що з'явиться на цьому місці, то тут одесити схиляються до встановлення Фонтану.

Галина Чорна, жителька Одеси:

Ну, ще можна якусь інсталяцію придумати у вигляді фонтану, присвяченого морським піхотинцям - нашому флоту!

Віталій Прус, житель Одеси: