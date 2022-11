У Міноборони України іронічно відреагували на черговий фейк Кремля про "комарів, заражених небезпечними вірусами", який озвучив постійний представник росії в ООН Василь Нєбєнзя.

Про це повідомляє в Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

"В Україні оголошено часткову мобілізацію, в рамках якої планується призвати близько 300 тисяч комарів. Проект має робочу назву "Москіти проти московитів", - написав він.

Російський постпред заявив, що у березні на території Херсонської області російські війська нібито виявили "три безпілотники, оснащені ємностями по 30 літрів, які можуть використовуватися для розпилення біоагентів".

Крім того, за його словами, нібито в США запатентували дрон, здатний розповсюджувати комарів, заражених небезпечними вірусами.

Нєбєнзя також заявив, що рф отримала якісь документи про "поширення небезпечних інфекцій через мігруючих птахів, у тому числі високопатогенного грипу та хвороби Ньюкасла, і кажанів, у тому числі здатних інфікувати людину збудників чуми, лептоспірозу, бруцельозу, а також коронавірусів та філовірусів".

При цьому Рада безпеки ООН відмовилася підтримати запропонований Нєбєнзею проект резолюції про створення комісії з розслідування нібито здійснення на території України військово-біологічної діяльності США, за який той ретельно ратував.

