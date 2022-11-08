"Почалася мобілізація комарів": Резніков іронічно відреагував на фейк Кремля [ Редагувати ]
У Міноборони України іронічно відреагували на черговий фейк Кремля про "комарів, заражених небезпечними вірусами", який озвучив постійний представник росії в ООН Василь Нєбєнзя.
Про це повідомляє в Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.
"В Україні оголошено часткову мобілізацію, в рамках якої планується призвати близько 300 тисяч комарів. Проект має робочу назву "Москіти проти московитів", - написав він.
Російський постпред заявив, що у березні на території Херсонської області російські війська нібито виявили "три безпілотники, оснащені ємностями по 30 літрів, які можуть використовуватися для розпилення біоагентів".
Крім того, за його словами, нібито в США запатентували дрон, здатний розповсюджувати комарів, заражених небезпечними вірусами.
Нєбєнзя також заявив, що рф отримала якісь документи про "поширення небезпечних інфекцій через мігруючих птахів, у тому числі високопатогенного грипу та хвороби Ньюкасла, і кажанів, у тому числі здатних інфікувати людину збудників чуми, лептоспірозу, бруцельозу, а також коронавірусів та філовірусів".
При цьому Рада безпеки ООН відмовилася підтримати запропонований Нєбєнзею проект резолюції про створення комісії з розслідування нібито здійснення на території України військово-біологічної діяльності США, за який той ретельно ратував.
in Ukraine, a partial mobilization has been announced, within which it is planned to call up about 300,000 mosquitoes. the project has the working title Mosquitoes against Moscowitoeshttps://t.co/4GewU0zS7A pic.twitter.com/6KMq6IQgZ5— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 8, 2022
по темі
Багато росіян не розуміли, що їх чекає після мобілізації
Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував черговий пакет військової допомоги від США
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про те, що українські військові продовжують наступ у Херсонській області
У росії готуються до другої хвилі мобілізації, яка може розпочатися одразу після завершення осіннього призову
Часткова мобілізація в рф почалася після підписання відповідного указу путіним. Правозахисники стверджують: і щоб цей процес завершити - потрібно окреме розпорядження. Але в кремлі вирішили інакше.