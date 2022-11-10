На Дніпропетровщині тепло подають в усі багатоповерхівки - ОВА [ Редагувати ]
Котельні Дніпропетровської області подають тепло в усі багатоповерхівки. Це понад 11 000 будинків. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Про прийдешню воєнну зиму йшлося сьогодні на засіданні ради оборони області. Обговорювали, що уже зроблено і де ще потрібно посилитися.
Попереду складна зима. Росіяни б’ють по нашій критичній інфраструктурі. Роблять усе, щоб позбавити нас світла, води та тепла.
За даними ОВА, підприємства Дніпропетровщини скоротили щоденне споживання електрики на 35%. За 10 днів заощадили 15 мільйонів кіловат годин.
У регіоні підготували до роботи майже 400 пунктів обігріву. Комунальні та аварійні служби нині працюють у посиленому режимі. Кількість бригад збільшили.
Усі лікарні оснастили генераторами, щоб не було перебоїв з електрикою. Додаткові джерела живлення мають усі хірургічні, реанімаційні та пологові відділення.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, зима в Україні має бути теплою.
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