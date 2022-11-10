Котельні Дніпропетровської області подають тепло в усі багатоповерхівки. Це понад 11 000 будинків. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Про прийдешню воєнну зиму йшлося сьогодні на засіданні ради оборони області. Обговорювали, що уже зроблено і де ще потрібно посилитися.

Попереду складна зима. Росіяни б’ють по нашій критичній інфраструктурі. Роблять усе, щоб позбавити нас світла, води та тепла.