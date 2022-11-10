На Рівненщині 90% об'єктів підключені до тепла - ОДА [ Редагувати ]
Понад 90% об'єктів по всій Рівненщині підключені до тепла. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.
Зокрема, повністю підключені до опалення лікарні, на 89% - школи та дитсадки. Також теплоносій подали до понад 95% житлових будинків з централізованим опаленням. Процес підключення триває по всій області.
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Нагадаємо, на Дніпропетровщині тепло подають в усі багатоповерхівки.
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