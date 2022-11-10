У Рівному в одному з медзакладів облаштували укриття, яке може витримати і бомбардування, і радіацію

Крім того, в сховищі є мінішпиталь з операційною та палатами для важких хворих. Як виглядає колишній підвал медзакладу бачила моя колега Сніжана Сидорук.