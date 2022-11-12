Алек Болдвін подав до суду на знімальну групу серіалу "Іржа", на зйомках якого він застрелив українку Гатчинс [ Редагувати ]
Голлівудський актор Алек Болдвін подав позов до членів знімальної групи вестерну "Іржа" (Rust), під час зйомок якого він випадково застрелив операторку Галину Гатчинс. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на судові документи.
Ця трагедія сталася через те, що на знімальний майданчик були доставлені кулі і їх зарядили в пістолет.
У позові Болдвін звинувачує кількох членів знімальної групи у недбалості та невиконанні обов'язків щодо підтримки безпеки на знімальному майданчик. Звинувачення висунуто проти фахівця зі зброї на зйомках фільму Ганни Гутьєррес-Рід, помічника режисера Дейва Холлза, реквізитора Сари Закрі та постачальника зброї та боєприпасів на знімальний майданчик Сета Кенні.
NYT зазначає, що люди, до яких подано позов, раніше заперечували свою провину в розмовах з поліцейськими.
Нагадаємо, у жовтні 2021 року на знімальному майданчику "Іржи" в штаті Нью-Мексико Алек Болдвін випадково вистрілив з пістолета, який використовувався як реквізит і виявився зарядженим бойовими патронами.
У результаті загинула операторка фільму Галина Гатчинс (уродженка Києва), а режисер Джоел Соуса отримав поранення. Після цього родина Гатчинс подала до суду на Болдвіна. У Галини залишився 9-річний син.
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