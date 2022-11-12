Батальйон – щодоби. Саме стільки живої сили втрачає росія в Україні. Переоцінка росіянами власних сил та нерозуміння, на кого насправді вони напали, має прямим наслідком величезні втрати людей та техніки. І ці втрати або співмірні, або перевищують втрати у найбільших збройних протистояннях після Другої світової. Наскільки послабшав військовий потенціал росії? Розкаже Ярина Марків.

Ярина Марків кореспондентка:

Вісімдесят тисяч мертвих росіян за вісім із половиною місяців "спецоперації". Безпрецедентна кількість у співвідношенні час - втрата.

- Ну потери бригады в Павловке они такие же, они больше за две войны в Чечне.

- За 11 років у В'єтнамській війні американці втратили 58 тисяч особового складу.

Петро Черник, військовий експерт:

В Афганській війні, у який воював радянський союз майже 10 років, вони втратили 14 з половиною тисяч особового складу. У Другій світовій війні такі країни як Австралія та Індія втратили 23 і 36 тисяч відповідно.

Друга армія світу щодня зазнає краху в протистоянні з двадцять другою - таке місце за воєнним потенціалом у міжнародному рейтингу займає Україна.

Страшные потери. Домой никто не едет, все умирают. Ваша задача - напороться и умирать первыми.

Кремль за весь час так званої "спецоперації" лише тричі називав кількість загиблих в Україні російських солдатів. Востаннє - під час оголошення часткової "могилізації". Й щоразу озвучена цифра свідчить про цілковитий розрив із реальністю:

- В даном случае наши потери в 7-8 раз меньше, чем у противника.

- Наши потери на сегодняшний день - это погибшими 5937 человек.

Максим Джигун, політичний експерт:

Ще до початку повномасштабного вторгнення в лютому цього року росіяни накопичували біля кордонів з Україною на території Росії, на території Білорусі мобільні крематорії. І вже тоді можна було зробити висновок про те, що росіяни намагатимуться в будь-який спосіб приховати свої втрати.

Зокрема, щоб не виплачувати сім'ям загиблих компенсацію. На росії зниклим безвісти гроші не дають.

А коль тела наших бойцов не обнаружены, то значит и потерь и не было вовсе. Так что, друзья, никогда не паникуйте раньше времени.

Та двигун пропагандистської машини розвалюється: брехня рупорів кремля стає дедалі абсурднішою, годувати росіян фейками - дедалі важче.

Короче, мясо! Вывозят людей каждый день двухсотиков.

Бо розхідного матеріалу стало більше - мобілізованих без бойового досвіду. Росіяни - випускають воду з рота:

Немыслимо количество погибших, наших выжило очень мало. Очень мало выживших, я не знаю сколько буквально около взвода - 500 с лишним человек.

Максим Джигун, політичний експерт:

Більшість людей, яких там повиловлювали з метро і просто вулиць, абсолютно не готові до ведення військових дій, і це люди, яких не шкода вочевидь, командирам на місцях, які на їх кидають в бій пачками на пристріляні позиції українських Збройних Сил.

"Пачками" рашисти втрачають в Україні й техніку. Танків - мінус 2838.

Петро Черник, військовий експерт:

От на початок війни вони мали в танковому парку десь 3300 машин. Більше 2800 ми уже знищили це 80 відсотків. Це дуже важко собі уявити наскільки це багато.

Багато, а це понад п'ять тисяч сімсот, втратили росіяни й бойових броньованих машин. А що стосується авіатехніки - то у війні проти України рфіїя вже позбулася більше своїх літаків, ніж СРСР в Афганістані за десятиліття.

Ігор Романенко, генерал, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України":

Це дуже суттєві втрати. при цьому, в тому числі і сучасних літаків. І важливо, що втрачають вони і льотний склад,тому що відновити льотчиків вони швидко не спроможні. Як і самі літаки і гелікоптери.

Експерти наголошують - росіяни втрачають в Україні свої найкращі військові літаки - СУ-30, СУ-34 і гелікоптери - КА-52, й що винятково - їх Збройні Сили України вмудрялись збивати із протитанкових ракетних комплексів!

Крім того, наше військо ліквідувало понад 1800 одиниць артилерійських систем та майже 400 РСЗВ противника.

Петро Черник, військовий експерт:

Їхня найголовніша і найулюбленіша зброя, якою вони пишаються, реактивні системи залпового вогню 21 град,ураган, смерч, сукупно робочих у штаті на початок цієї війни вони мали десь у межах 800 машин. Майже до половини цих машин ми вже по великому рахунку знищили.

Никаких потерь вооружения, военной техники и материальных средств не допущено.

Промисловий і воєнний потенціал російської федерації - підірваний. Але не знищений. Ворог ще має запас ракет, хоч і втричі менший, ніж було у лютому. Із понад 6ти тисяч - чотири із половиною по наших мирних містах і селах окупанти вже випустили. Та противник - не здається. Тому боремось, віримо й донатимо на ЗСУ.

Петро Черник, військовий експерт: