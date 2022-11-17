Байден оскаржив заяву Зеленського про походження ракети, що впала в Польщі [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Президент США Джо Байден оскаржив заяву президента України Володимира Зеленського про те, що ракета, яка впала у Польщі, не є українським походженням.
"Це не доказ", - сказав Байден журналістам у Білому домі після повернення з поїздки до Азії.
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