Індія провела запуск першої приватної космічної ракети [ Редагувати ]
У п'ятницю, 18 листопада, Космічне агентство Індії провело успішний запуск першої в історії країни ракети, створеної приватною компанією. Про це повідомляє India Today.
Одноступеневий космічний човник корабель Vikram-S створений заснованим чотири роки тому індійським стартапом Skyroot Aerospace.
Перший політ у рамках програми "Прарамбх" ("Початок") є суборбітальним. Шестиметрова ракета Vikram-S масою 550 кг досягла висоти 89,5 км і приводнилася в океан на відстані 121 км від пускового центру Космічного центру ім. Сатіша Дхавана, розташованого на острові Шріхарікота у Бенгальській затоці.
Повідомляється, що усі стадії запуску пройшли штатно. Надалі Skyroot Aerospace планує запуск ракет вже на орбіту Землі - у розробці знаходяться кораблі Vikram-1, Vikram-2 і Vikram-3.
У червні 2020 року влада Індії прийняла закон, який дозволяє приватним компаніям використовувати інфраструктуру Космічного агентства країни для запуску своїх ракет.
Після цього Skyroot Aerospace розпочала створення першої в країні приватної ракети. Для цього компанія залучила інвестиції на суму близько $51 млн.
За даними TechCrunch, індійські космічні стартапи, до яких входить і Skyroot Aerospace, вже залучили інвестиції на загальну суму майже $250 млн.
Нагадаємо, NASA запустило до Місяця космічний човник "Оріон".
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