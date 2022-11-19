В ДТЕК спростували заклик до виїзду українців за кордон [ Редагувати ]
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ДТЕК спростувала заклик до українців щодо виїзду з країни заради економії електроенергії. Надзвичайної ситуації, яка б цього потребувала - немає.
Про це пише пресслужбу ДТЕК.
В інтерв'ю для британського видання ВВС генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявив "У нас немає надзвичайної ситуації, за якої потрібно виїжджати".
Також він додав, що ДТЕК разом з Міністерством енергетики й іншими компаніями продовжують робити усе можливе, аби енергосистема України й надалі працювала стабільно.
Станом на сьогодні енергетична сфера нашої країни витримала вже 4 хвилі масованих ударів з боку росії.
"ЗСУ, енергетики і кожен українець роблять диво, втримуючи енергосистему. І саме тому сьогодні нема нагальної потреби залишати Україну. Втримувати роботу енергосистеми вдається унікальними рішеннями і складною системою балансування, в тому числі за допомогою стабілізаційних відключень", - пише пресслужба.
Відзначимо, в інтерв'ю Тимченко заявив, що виїзд з України на декілька місяців міг би допомогти енергетичній системі країни та зменшити навантаження на неї.
"Якщо є можливість знайти альтернативне місце проживання ще на три-чотири місяці, це дуже допоможе системі", - розповів голова ДТЕК.
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