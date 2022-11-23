Масований ракетний обстріл рф українських міст призвів не тільки до блекауту в більшості регіонів країни, але й до падіння інтернет-трафіку. Базові станції та оператори фіксованого зв'язку перейшли на генератори, через що відбувається перенавантаження.

Про це повідомляється в Telegram міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Через масовані ракетні удари російських терористів у багатьох регіонах впав інтернет-трафік. Екстрені відключення електроенергії. Базові станції та оператори фіксованого зв'язку за можливості перейшли на генератори. Мобільні оператори, де працюють вишки перевантажені трафіком", - написав Федоров.

Повідомляється, що команда Мінцифри централізовано допомагає організувати підвезення дизельного палива та вирішення інших операційних завдань.

"Виклик, який не бачила жодна країна у сфері телекомунікації. Як і в інших сферах. Пройдемо його. Чітко знаємо, що робити, працюємо. І з кожною новою атакою будемо сильнішими, поки не переможемо", - підкреслив Федоров.