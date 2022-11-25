28 пунктів незламності розгорнули у Миколаївській області [ Редагувати ]
Рятувальні служби чергують, швидка прийняла понад 300 викликів, лікарні працювали від генераторів. Миколаївщина теж від учора була без електрики. Ввечері світло частково з'явилося в деяких населених пунктах. А зранку напругу почали подавати в області, її нарощуватимуть поступово.
Ближче до вечора електрикою зможуть користуватися і деякі райони Миколаєва. А доти - можна скористатися пунктами незламності. Як вони працюють - бачила Марина Михайловська.
Без світла, без зв'язку та інтернету. Зважаючи на блекаут в Миколаївській області розгорнули 28 пунктів незламності. І люди ще вчора активно потягнулися на адреси, які оприлюднили в Дснс. Юрій прийшов в пункт з ранку аж з іншого району міста.
Юрій, житель Миколаєва:
Соседи сказали, что есть пару пунктов. Этот ближайший, автобусы ходят, потом пешочком.
Намет невеликий, але всередині тепло, є чай і перекус. А також світло та інтернет. 5-річна Даяна з мамою хочуть підзарядити телефон. Бо вдома ані мультики подивитися, ані подзвонити.
Даяна, жителька Миколаєва:
Он не работает вобще. - Почему не работает? - У него залядки нету.
Алла зранку замість робочого кабінету - одразу до пункту незламності. Треба терміново вирішити декілька важливих питань.
Алла, жителька Миколаєва:
Заряджаю гаджет, бо мені треба працювати. Персонал телефонує, я маю відповідати працівникам. В мене керівник у Києві, в неї нарада, треба їй допомагати. Мені дуже треба.
По місту відучора проблеми не лише зі світлом, але й зі зв'язком - мобільні оператори працюють з перебоями. Електротранспорт наразі стоїть. Але більшість магазинів відкрилися, в деяких дають можливість підзарядити гаджети або випити чаю.
Людмила, жителька Миколаєва:
Тепло есть, света нет и вайфая, а так все хорошо. Ничего, переживем! Все буде добре.
по темі
У більшості громад вдалось налагодити ситуацію, але після 10-ї години - розпочались планові та аварійні відключення.
Намет - це не тільки про туризм, а й про енергоефективність! Не очікували? Зараз все поясню. Точніше, пояснимо. Я і мій колега - воєнкор і досвідчений турист - Руслан Смещук.
Громаду звільнили ще місяць тому, але дістатися туди й доправити продукти та речі першої необхідності досі можливо лише, човнами. Так само, по воді, люди дістаються і до рідних.
Чернівецька область наприкінці жовтня була серед лідерів з економії електроенергії. Коли через рашистські обстріли електростанцій, українців попросили вимкнути з розеток усе зайве, буковинці активно підтримали ініціативу.
З початку російського вторгнення в Миколаєві обстрілами окупантів пошкоджено близько двох тисяч будинків - багатоповерхових і приватних.