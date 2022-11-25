Рятувальні служби чергують, швидка прийняла понад 300 викликів, лікарні працювали від генераторів. Миколаївщина теж від учора була без електрики. Ввечері світло частково з'явилося в деяких населених пунктах. А зранку напругу почали подавати в області, її нарощуватимуть поступово.

Ближче до вечора електрикою зможуть користуватися і деякі райони Миколаєва. А доти - можна скористатися пунктами незламності. Як вони працюють - бачила Марина Михайловська.

Без світла, без зв'язку та інтернету. Зважаючи на блекаут в Миколаївській області розгорнули 28 пунктів незламності. І люди ще вчора активно потягнулися на адреси, які оприлюднили в Дснс. Юрій прийшов в пункт з ранку аж з іншого району міста.

Юрій, житель Миколаєва:

Соседи сказали, что есть пару пунктов. Этот ближайший, автобусы ходят, потом пешочком.

Намет невеликий, але всередині тепло, є чай і перекус. А також світло та інтернет. 5-річна Даяна з мамою хочуть підзарядити телефон. Бо вдома ані мультики подивитися, ані подзвонити.

Даяна, жителька Миколаєва:

Он не работает вобще. - Почему не работает? - У него залядки нету.

Алла зранку замість робочого кабінету - одразу до пункту незламності. Треба терміново вирішити декілька важливих питань.

Алла, жителька Миколаєва:

Заряджаю гаджет, бо мені треба працювати. Персонал телефонує, я маю відповідати працівникам. В мене керівник у Києві, в неї нарада, треба їй допомагати. Мені дуже треба.

По місту відучора проблеми не лише зі світлом, але й зі зв'язком - мобільні оператори працюють з перебоями. Електротранспорт наразі стоїть. Але більшість магазинів відкрилися, в деяких дають можливість підзарядити гаджети або випити чаю.

Людмила, жителька Миколаєва: