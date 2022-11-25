Велика Британія вперше надає Києву три гелікоптери Sea King. Один із них уже в Україні. Про це повідомив міністр оборони Бен Воллес. Останні шість тижнів українські екіпажі навчалися пілотувати та обслуговувати ці гелікоптери у Британії. Для яких місій можуть використовуватися "морські королі" - розповість Світлана Чернецька із Лондона.

Ось він - один із найуспішніших гелікоптерів в історії. Sea King, що в перекладі "Морський король". Його виготовили у Британії за ліцензією американського Сікорські S-61. З кінця 60-х Sea King стояв на озброєнні Королівських військово-повітряних сил та морського флоту. Гелікоптери активно використовували на війнах в Іраку, Перській затоці та Балканах. Їх основна місія - протичовнова оборона. Тобто пошук, відстеження та знищення підводних човнів противника. Щоби не допустити нападу на кораблі чи запуску ракет по містах. Їх також використовували для перевезення військ та вантажу. У Британії "морські королі" здобули славу як пошуково-рятувальні гелікоптери.

Це літальний апарат, який зарекомендував себе еталонним для операцій із пошуку та порятунку. Жоден інший гелікоптер не може порівнятися із "Морським королем" за діапазоном та місткістю, його можливістю працювати вдень чи вночі, за будь-яких умов.

Британія виготовила понад 300 цих гелікоптерів, багато з них - для експорту. Останній Sea King тут списали у 2018 році. Але, приміром, у Німеччині вони досі в експлуатації для розвідки, евакуації, морської підтримки, транспортування та допомоги при стихійних лихах. У британському міністерстві оборони підтвердили, що 10 українських екіпажів у складі пілотів та інженерів вже пройшли 6-тижневий курс навчання на базі королівського морського флоту.

Доправлення Києву гелікоптерів йде навздогін останньому пакетові допомоги, до якого входять зенітні гармати, радари та засоби для боротьби із дронами. Ще на додачу Лондон надасть 10 000 артилерійських снарядів.

Із заяви міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса:

Наша підтримка України - непохитна. Ці додаткові артилерійські снаряди допоможуть Україні захистити землю, яку вона повернула від росії за останні кілька тижнів.

Британський міністр оборони саме відвідує Норвегію. На борту авіаносця "Королева Єлизавета" він проводить зустріч колег Північної групи, це представники 12 держав, зокрема Польщі, Фінляндії, Нідерландів, країн Балтії. Говорять про наслідки російської війни. Тим часом, колишній британський прем'єр наполягає, що Захід не повинен обмежуватися постачанням Україні гелікоптерів.

Борис Джонсон, експрем'єр-міністр Великої Британії:

Але, якщо відверто, то ми повинні передавати їм не лише гелікоптери, але повітряні судна з фіксованими крилами, які можуть летіти достатньо швидко, щоби збивати дрони, їм не потрібні дуже високотехнологічні літаки для цього. Українці говорили зі мною з цього приводу. Вони могли б використовувати "Спітфаєри", але ми більше їх не виготовляємо. Вони просто потребують літаків, які б могли йти зі швидкістю кілька сотень миль на годину.

Під час ексклюзивного інтерв'ю CNN Борис Джонсон поділився подробицями щодо позиції інших держав до початку війни. Мовляв, французи вірили путіну, що той не здійснить повномасштабне вторгнення, італійці не були готові стати на бік України через залежність від російських нафти та газу, а німці вважали, що краще пошвидше все закінчити, бо однаково Україна програє. Щоправда, експрем'єр наголосив, що після нападу вся Європа зрозуміла, що іншого варіанту, аніж підтримувати Україну - не було, а перемовини з путіним неможливі.

Велика Британія залишається другим найбільшим донором військової допомоги Україні, після США. І хоча кілька інших держав вже надали Києву гелікоптери, Лондон вперше відправляє повітряні судна. Тим часом Україна продовжує просити західних партнерів надати їй такі необхідні винищувачі. Але поки що ці запити залишаються без відповіді.